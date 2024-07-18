سياسة
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بيلوسي: بايدن يدمر فرص الديمقراطيين في استعادة السيطرة على مجلس النواب
ذكرت شبكة CNN الأمريكية، أمس الأربعاء، أن رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي أخبرت الرئيس جو بايدن بأن استطلاعات الرأي تُظهِر أنه لا يستطيع هزيمة منافسه الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.
بيلوسي: بايدن يدمر فرص الديمقراطيين في استعادة السيطرة على مجلس النواب
CNN: بيلوسي أخبرت بايدن بأن استطلاعات الرأي تُظهِر عدم تمكنه من هزيمة ترمب. / صورة: Reuters
18 يوليو 2024

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أنّ بيلوسي تحدثت مع بايدن في مكالمة هاتفية في الآونة الأخيرة، وأكدت له أنه يمكن أن يدمر فرص الديمقراطيين في استعادة السيطرة على مجلس النواب.

وبينما أوضحت الشبكة أن المصادر لم تُشِر إلى أن بيلوسي حثت بايدن على الانسحاب من السباق، قالت إنّ الأخير رد بإبلاغ بيلوسي بأنه يرى استطلاعات رأي تشير إلى قدرته على الفوز، وفقاً لمصدر في CNN.

وأوردت CNN أن بيلوسي أمضت الأسابيع التي أعقبت المناظرة الرئاسية التي جمعت بايدن بترمب في 27 يونيو/حزيران الماضي، ووُصف أداء الرئيس فيها بأنه كان "كارثياً"، في "الاستماع إلى مخاوف زملائها" بشأن ترشح بايدن وقدرته على هزيمة ترمب.

وأثارت بيلوسي ضجّة عندما قالت في مقابلة الأسبوع الماضي: "الأمر متروك للرئيس ليقرر ما إذا كان سيرشح نفسه أم لا. نحن جميعاً نشجعه على اتخاذ هذا القرار لأن الوقت ينفد".

في السياق ذاته قالت الشبكة أمس الأربعاء إن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أبلغ بايدن في اجتماع يوم السبت الماضي بأنه سيكون من مصلحة البلاد والحزب إنهاء مسعاه لإعادة انتخابه.

كما أفادت الشبكة نقلاً عن مصدر بأن الزعيم الديمقراطي في مجلس النواب حكيم جيفريز عبّر عن آراء مماثلة لبايدن بشكل مباشر، فيما وصف مكتب شومر في بيان التقرير بأنه "تكهنات فارغة"، وقال إن شومر "نقل آراء تكتله مباشرة إلى الرئيس بايدن يوم السبت".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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