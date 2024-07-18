سياسة
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الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة.. وبن غفير يقتحم الأقصى
اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدناً وبلدات بالضفة الغربية واعتقل عدداً من الفلسطينيين، تزامناً مع اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى.
الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة.. وبن غفير يقتحم الأقصى
بن غفير يقتحم الأقصى بحراسة أمنية مشددة. / صورة: AA
18 يوليو 2024

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتَي سلواد ودير أبو مشعل في محافظة رام الله (وسط)، وداهمت عدداً من المنازل، واعتقلت 5 فلسطينيين، وسط اندلاع مواجهات مع فلسطينيين.

كما اقتحم جيش الاحتلال بلدات بيت كاحل، وبني نعيم، والعروب، وحلحول، وترقوميا بالخليل (جنوب)، وانسحب بعد اعتقاله 6 فلسطينيين.

ونفذ الجيش أيضاً في ساعات الفجر الأولى من الخميس اقتحامات لبلدات في محافظات بيت لحم (جنوب)، ونابلس وجنين (شمال)، قبل أن ينسحب منها لاحقاً.

اقتحام الأقصى

تزامناً مع ذلك، أعلن مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، وسط حراسة أمنية مشددة، للمرة الخامسة منذ توليه منصبه.

وقال المسؤول الفلسطيني إنه جرى منع المصلّين من دخول المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحام، مشيراً إلى أن بن غفير "خرج من المسجد بعد القيام بجولة استفزازية في باحاته".

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 576 فلسطينياً، وإصابة نحو 5 آلاف و350، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل، بدعم أمريكي، حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 128 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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