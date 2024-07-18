وتمكنت الاستخبارات التركية بعد عملية أمنية مكثفة بالتعاون مع مديرية الأمن في إسطنبول من الكشف عمّا يسمى بالهيكل الاستخباري داخل تنظيم PKK الإرهابي، واعتقال إرهابيَّين فيها.

وحدد الأمن التركي هوية الإرهابيَّين، وهما صادق توبال أوغلو ومحمد سافاش، اللذان يعملان في ما يُسمى بالهيكل الاستخباري التابع للتنظيم الإرهابي، وجرى اعتقالهما في مدينة إسطنبول.

وكشفت الاستخبارات التركية بعد عملية مراقبة مكثفة أن الإرهابي توبال أوغلو سافر بشكل غير قانوني إلى جبل قنديل في العراق حيث ينشط ويتمركز التنظيم الإرهابي، وتلقى تدريبات أمنية واستخباراتية.

وحسب مصادر الاستخبارات التركية فقد استخدم الإرهابي توبال أوغلو بعد عودته من العراق غطاء الصحفي ليعمل على جمع المعلومات داخل تركيا وتمريرها إلى التنظيم الإرهابي.

أما الإرهابي محمد سافاش فقد نشط في مجال دعم التنظيم مالياً في سوريا عبر شركات وشبكات وهمية أشرف عليها الإرهابي.

ووُجهت إلى الإرهابيَّين تهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي وأُودِعا السجن تمهيداً لعرضهما على القضاء التركي.