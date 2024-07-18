وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بـ"استشهاد القيادي في الجماعة الإسلامية محمد جبارة جراء غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارته على طريق بلدة غزة في البقاع الغربي، ما أدى إلى اشتعالها".

ونعت الجماعة الإسلامية جبارة وقالت في بيان لها: "تزفّ الجماعة وجناحها العسكري المقاوم (قوات الفجر) الشهيد المجاهد القائد محمد حامد جبارة (أبو محمود)، وقد ارتقى شهيداً صباح الخميس بغارة صهيونية غادرة في منطقة البقاع الغربي، في جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة جرائم العدوّ".

وحمّلت الجماعة في بيانها "العدوّ المسؤولية عن هذه الجريمة الجبانة، ونؤكّد أنّها لن تثنينا عن القيام بدورنا وواجبنا في الدفاع عن أرضنا وأهلنا في الجنوب، ولا عن نصرة شعبنا في فلسطين".

في سياق ذلك استهدفت مسيّرة إسرائيلية بأربعة صواريخ سيارة في بلدة صديقين بجبال البطم في قضاء صور جنوبي لبنان.

وذكرت مصادر صحفية أنّ الصاروخ الأوّل الذي أطلقته مسيّرة الاحتلال لم يُصِب السيارة، وتمكّن سائقها من القفز منها والركض نحو حقل مجاور، إلا أنّ المسيّرة عادت وأطلقت ثلاثة صواريخ باتجاه الحقل وأصابته بجروح خطيرة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريج، معظمهم في الجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما خلّف أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.