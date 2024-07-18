سياسة
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على ارتفاع 35 ألف كيلومتر.. تركسات 6A التركي يستقر في مداره النهائي
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح قاجر، في حفل أقامته المؤسسة التركية للأبحاث التكنولوجية والعلمية (توبيتاك)، مساء الأربعاء، أن القمر الصناعي التركي تركسات 6A وصل إلى مداره الدائري النهائي.
على ارتفاع 35 ألف كيلومتر.. تركسات 6A التركي يستقر في مداره النهائي
قاجر: استقر تركسات 6A الآن في مدار دائري على ارتفاع 35 ألفاً و786 كيلومتراً، وهو مدار مهمته الأخيرة. / صورة: AA
18 يوليو 2024

وأوضح قاجر في كلمة له بالحفل أنّ "تركسات 6A استقر الآن في مدار دائري على ارتفاع 35 ألفاً و786 كيلومتراً، وهو مدار مهمته الأخيرة"، مشيراً إلى أن تركيا الآن واحدة من 11 دولة يمكنها إنتاج قمرها الصناعي للاتصالات الخاصة بها.

وأُنشئ تركسات 6A المحلي بنسبة أكثر من 80% على يد مهندسين أتراك في شركة USET التابعة لشركة توساش لصناعات الطيران والفضاء التركية.

وسيتمكن تركسات 6A من تقديم الخدمة لمناطق لا تخدمها الأقمار التركية الحالية، مثل الهند وتايلند وماليزيا وإندونيسيا. وبذلك سيزداد عدد السكان الذين تصل إليهم الأقمار الصناعية من 3.5 مليار إلى 5 مليارات، كما أنه من المتوقع زيادة صادرات خدمات الأقمار الصناعية التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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