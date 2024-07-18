وأوضح قاجر في كلمة له بالحفل أنّ "تركسات 6A استقر الآن في مدار دائري على ارتفاع 35 ألفاً و786 كيلومتراً، وهو مدار مهمته الأخيرة"، مشيراً إلى أن تركيا الآن واحدة من 11 دولة يمكنها إنتاج قمرها الصناعي للاتصالات الخاصة بها.

وأُنشئ تركسات 6A المحلي بنسبة أكثر من 80% على يد مهندسين أتراك في شركة USET التابعة لشركة توساش لصناعات الطيران والفضاء التركية.

وسيتمكن تركسات 6A من تقديم الخدمة لمناطق لا تخدمها الأقمار التركية الحالية، مثل الهند وتايلند وماليزيا وإندونيسيا. وبذلك سيزداد عدد السكان الذين تصل إليهم الأقمار الصناعية من 3.5 مليار إلى 5 مليارات، كما أنه من المتوقع زيادة صادرات خدمات الأقمار الصناعية التركية.