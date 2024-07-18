ووفقاً للبيان الصادر عن الشبكة، أمس الأربعاء، انتُخب أحمد غورميز بالإجماع رئيساً للمجموعة الإخبارية لولاية مدتها ثلاث سنوات، في اليوم الأول من منتدى الأخبار العالمي الذي حضره صحفيون من كل أنحاء العالم في مدينة بانكوك بتايلاند، والذي ينتهي في 19 يوليو/تموز الجاري.

وهنأ رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، قناة TRT Haber وجميع أفراد عائلة TRT على انتخابهم لرئاسة مجموعة أخبار اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ (ABU)، مشيراً إلى أنها أكبر هيئة بث في العالم بـ240 عضواً من 65 دولة.

وقال ألطون في منشور له على حسابه في منصة إكس: "أعتقد أننا مقدمون على أعمال أكثر نشاطاً داخل الاتحاد إثر هذا الإنجاز الذي حققناه اليوم، وبعد أن جلبت TRT رئاسة ABU إلى بلدنا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي"، متمنياً أن يكون هذا التطور مثمراً لتركيا ولشبكتي TRT وABU، وفق رؤية الرئيس رجب طيب أردوغان الخاصة بحملة الاتصالات".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اختير أيضاً المدير العام لـTRT محمد زاهد سوباجي رئيساً لـABU في الانتخابات التي عُقدت في الدورة الستين للجمعية العامة لمجموعة أخبار الاتحاد، كما ستُعقد الدورة الحادية والستون للجمعية العامة لـABU في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام في تركيا تحت رعاية شبكة الإذاعة والتليفزيون التركية.

ويتألف اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ (ABU) من 240 عضواً من مؤسسات البث في 65 دولة من 8 مناطق مختلفة، ما يجعله أكبر اتحاد إذاعات في العالم. ومنذ تأسيسه في 1964 يسعى ABU إلى تطوير البث، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية، وتشجيع المشاريع المشتركة.