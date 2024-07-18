بايدن، الذي أعلن البيت الأبيض إصابته بفيروس كورونا أمس الأربعاء، كان ألحق منشوره الذي قال فيه إنه "مريض" بمنشور أخرى يشير فيه إلى محاولات إيلون ماسك، المتحالف مع ترمب، و"رفاقه الأثرياء" شراء الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل.

ولم يكن خبر إعلان مرض بايدن مفاجأة لمتابعيه على المنصة التي أكدوا فيها أنه "ليس بالخبر الجديد"، وآخرون قالوا "نعلم هذا.. استقِل"، ووسط دعوات مستمرة من أعضاء أساسيين لانسحابه وترك المجال أمام مرشح آخر.

أزمة حملة بايدن

وفاقمت إصابة بايدن بالفيروس الأزمة التي تعيشها حملته الانتخابية، كما أدت إلى "تهميشه" في الوقت الذي كانت حملته تأمل في زيادة ظهوره العام، وذلك لإثبات قدرته على البقاء في السباق الرئاسي، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

وسلط تقرير الصحيفة الأمريكية الضوء على الضغوطات التي يعانيها بايدن من الحزب الديمقراطي بشأن انسحابه، إذ نقلت عن ديمقراطيين مطلعين على محادثات الرئيس الداخلية في الحزب أنه صار "أكثر تقبلاً" خلال الأيام القليلة الماضية لسماع مناشدات التنحي.

وقال الديمقراطيون، حسب "نيويورك تايمز" فإن "بايدن لم يعط أي مؤشر على أنه يغير رأيه بشأن البقاء في السباق الرئاسي، لكنه كان على استعداد للاستماع إلى ملخصات بيانات استطلاعات الرأي الجديدة والمقلقة وطرح أسئلة حول كيفية فوز نائبة الرئيس كامالا هاريس".

ووفق الصحيفة، فإن بايدن يتبنى الآن موقفاً "أكثر انفتاحاً" مما كان عليه الأسبوع الماضي عندما هاجمه عدد من الديمقراطيين في مجلس النواب وضغطوا عليه للتنحي.

وكانت الضغوط على جو بايدن للتنحي عن منصب مرشح الحزب الديمقراطي تراجعت منذ أن نجا المرشح الجمهوري، دونالد ترمب، من محاولة اغتيال السبت الماضي، لكنها ارتفعت مرة أخرى الأربعاء بعد تشخيص إصابة بايدن بفيروس كورونا وإلغاء الفاعليات لعزل نفسه في منزله في ديلاوير.

وقال آدم شيف، النائب الأمريكي من كاليفورنيا والذي يتمتع بثقل في الحزب الديمقراطي علناً إن "بايدن يجب أن ينسحب"، ليصبح بذلك أكثر المشرعين شهرة الذين فعلوا ذلك علناً.

جاء ذلك في تصريحه لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، أمس الأربعاء، إذ ينضم شيف بذلك إلى ما يقرب من 20 عضواً ديمقراطياً آخرين في الكونغرس في مطالبة الرئيس بالتنحي. وقال شيف إن بايدن "كان أحد أكثر الرؤساء أهمية في تاريخ أمتنا"، لكن حان الوقت "لتسليم الشعلة".

دعوات للتنحي

من جهتها، ذكرت شبكة ABC News أن تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ وأقدم ديمقراطي في الكونغرس، أخبر بايدن في اجتماع السبت الماضي أنه سيكون من الأفضل للبلاد وللحزب الديمقراطي إذا أنهى الرئيس حملته لإعادة الانتخاب.

وفي وقت لاحق أمس الأربعاء، أفاد تقرير من شبكة CNN الأمريكية بأن رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي قالت لبايدن إن استطلاعات الرأي أظهرت أنه لا يمكنه هزيمة ترمب، وإن ذلك سيؤثر في فرص الديمقراطيين في مجلس النواب في نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل.

وفي الوقت ذاته، زاد ديفيد أكسلرود، مستشار الرئيس الأسبق باراك أوباما ضغطه المستمر على بايدن للانسحاب، محذراً من أن "الرئيس لم يفعل ما يكفي لتخفيف قلق الناخبين بشأن سنه منذ أدائه المتعثر في المناظرة الشهر الماضي".

وكان بايدن قال قُبيل إصابته بالفيروس إنه سيعيد تقييم ما إن كان سيبقى في السباق الرئاسي ويفكر في الانسحاب "إذا أخبره الطبيب بشكل مباشر أنه يعاني من حالة طبية تجعل ذلك ضرورياً".

وفي مقابلة مع قناة BET قال بايدن عند سؤاله عن إمكانية إعادة تقييم موقفه: "إذا ظهرت لي حالة طبية ما، أو جاء لي الأطباء وقالوا إنك تعاني من هذه المشكلة أو تلك".

ويعتبر هذا التعليق الأحدث في سلسلة من التعليقات المتغيرة من بايدن حول ما قد يدفعه إلى إعادة النظر، إذ سبق أن قال في مقابلة مع قناة ABC News هذا الشهر، إنه لن ينسحب من الحملة إلا إذا "طلب منه "الرب ذلك"، وفي مؤتمر صحفي في واشنطن بعد عدة أيام، قال إنه سيبقى في السباق ما لم يأتي مساعدوه بدليل على أنه لن يفوز أبداً.

البحث عن بديل

وفي استطلاع جديد أجراه مركز AP-NORC لأبحاث الشؤون العامة نُشر أمس الأربعاء، قال ما يقرب من ثلثي الديمقراطيين إن بايدن يجب أن يتنحى جانباً ويسمح للحزب باختيار مرشح آخر.

ووجد الاستطلاع أيضاً أن 70% من الأمريكيين، بما في ذلك ما يقرب من نصف الديمقراطيين، قالوا إنهم غير واثقين بأن بايدن يتمتع بالقدرة العقلية التي تؤهله لأن يصبح رئيساً. وهذه زيادة ملحوظة منذ فبراير/شباط، عندما قال نحو ثلث الديمقراطيين فقط إنهم غير واثقين بقدراته.

ويشعر الديمقراطيون المضطهدون بالقلق بشكل خاص من أن بايدن لم يعد قادراً على الفوز في الانتخابات. وقال 37% فقط من الديمقراطيين إنهم يعتقدون أن بإمكانه الفوز، مقارنة بـ72% من الجمهوريين الذين قالوا إنهم يعتقدون أن الرئيس السابق دونالد ترمب يمكنه الفوز.

وأجبرت إصابة بايدن بفيروس كورونا على إلغاء حدث حملة انتخابية في لاس فيغاس، ومن المرجح أن يخرجه من السباق لعدة أيام بعد اختتام مؤتمر ترشيح الرئيس السابق دونالد ترمب اليوم الخميس.

وفي حين أكد طبيب بايدن أن أعراض الفيروس خفيفة، وأن التطعيم والجرعات المعززة ضد الفيروس تحمي من المرض الشديد والوفاة، فإن عمر بايدن (81 عاماً) يزيد فرصة إصابته بأعراض شديدة، وفقاً لمجلة بوليتيكو، التي أشارت إلى أن البالغين الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً يواجهون "خطراً أعلى" للإصابة بمرض شديد من كوفيد.

وأضافت: "تحدث أكثر من 81% من الوفيات المرتبطة بكوفيد في هذه الفئة العمرية، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها".