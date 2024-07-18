وذكرت مصادر "الدفاع" في البيان الصحفي الأسبوعي للوزارة أن تفاصيل الصفقة وما سيُتخذ من قرارات ستُعلَن في وقت لاحق، عقب انتهاء المفاوضات المتعلقة بها.

وفي ما يتعلق بمستجدات العمل على إنشاء مركز عمليات مشترك مع العراق، أشارت الوزارة إلى أنّ تركيا تواصل "مكافحة الإرهاب بنجاح على الأرض، ونعمل بشكل إيجابي ومنسق في هذا الصدد مع السلطات العراقية والإدارة الإقليمية"، موضحة أن الأعمال الفنية لإنشاء مركز العمليات المشترك بين البلدين "تُستكمل دون عوائق".

وفي سياق مواصلة الحرب على الإرهاب قالت وزارة الدفاع إن تركيا ستستمر في عمليات مكافحة التهديدات الإرهابية التي تستهدف أراضيها، لحماية حدودها ومنع إقامة ممر إرهابي في شمال سوريا، مؤكدة أن تلك العمليات "أسهمت بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية".

وشدد البيان على حرص تركيا على إعادة الاستقرار السياسي هناك، وضمان طمأنينة الشعب السوري، لافتاً إلى أن الرئيس أردوغان أظهر استعداده للحوار مع النظام السوري.

وفي سياق آخر علّقت مصادر الوزارة حول زيارة وفد وزاري إلى النيجر قائلة: "ناقش وزير الدفاع يشار غولر مع نظرائه الخطوات الممكنة لتعزيز التعاون في مجال الدفاع والتعليم العسكري، كما جرى بحث إمكانيات تعزيز التعاون مع النيجر وتبادل الآراء حول التطورات الإقليمية".

والثلاثاء، أفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن الوفد الزائر للنيجر سيناقش مع المسؤولين هناك العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة بين الدولتين، والخطوات التي يجب الإقدام عليها من أجل تعزيز التعاون بينهما، إضافة إلى آخر المستجدات في منطقة الساحل الإفريقي والتطورات المتعلقة بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.