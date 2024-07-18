سياسة
3 دقيقة قراءة
الاحتلال يرتكب مجازر في غزة.. والقطاع الصحي في الجنوب يصل إلى نقطة الانهيار
تتواصل المجازر الإسرائيلية الوحشية في قطاع غزة، في تحدٍّ واضح لجميع القرارات والمواقف الدولية، فيما تتصاعد التحذيرات مع وصول القطاع الصحي في جنوب القطاع، الذي يؤوي عدداً كبيراً من السكان والنازحين، إلى نقطة الانهيار.
الاحتلال يرتكب مجازر في غزة.. والقطاع الصحي في الجنوب يصل إلى نقطة الانهيار
الاحتلال يصعّد ارتكاب المجازر في غزة. / صورة: AFP
18 يوليو 2024

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في تقرير إحصائي اليوم الخميس، إنّ "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 54 شهيداً و95 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 38 ألفاً و848 شهيداً، إضافة إلى 89 ألفاً و459 إصابة.

وفي وقت سابق اليوم قال مستشفى العودة في بيان: "استقبلنا 4 شهداء جراء إطلاق مدرعة إسرائيلية النار تجاه مواطنين غرب مخيم النصيرات" وسط القطاع.

انهيار المرافق الصحية

ومع تواصل القصف الإسرائيلي وارتفاع عدد الضحايا تتزايد المخاوف بشأن استجابة القطاع الصحي لحجم هذه الكارثة غير الإنسانية.

وفي هذا السياق قال مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة وليام شومبورغ، في بيان: "تسبب العدد الكبير من الضحايا الناجم عن القتال المستمر بوصول المستشفى التابع لنا وكل المرافق الصحية في جنوب غزة إلى نقطة الانهيار وعدم تمكّنها من معالجة الذين يعانون إصابات تهدد حياتهم".

وأشارت المنظمة إلى أن المستشفى الميداني التابع لها يضم 60 سريراً في رفح (جنوب)، استقبلت فيه 26 مصاباً جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في منطقة المواصي.

وأضافت أن أي قصف آخر يتسبب في سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا "سيجبر أطباءنا وممرضينا على اتخاذ خيارات صعبة للغاية"، موضحة أن الحاجات الطبية الحالية للمدنيين "تتجاوز بكثير الإمكانات المحدودة المتوفرة".

و منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة خلفت أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us