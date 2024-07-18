ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أنه سيجري تجنيد ثلاثة آلاف شاب من الحريديم في المرحلة الأولى خلال عام 2024، مع وجود مخطط لتجنيد أربعة آلاف و800 في كل من 2025 و2026.

وأضافت الصحيفة أنه "بالإضافة إلى 1800 شخص من الحريديم جرى تجنيدهم هذا العام، سيُجند ثلاثة آلاف إضافيين العام الحالي، ليصل العدد إلى أربعة آلاف و800".

وأردفت أنه: "سيشكل المجندون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً 50% من دورة تجنيد الحريديم، والمجندون بين 21 و23 عاماً سيمثلون 40%، والنسبة الباقية للمجندين الذين تزيد أعمارهم على 23 عاماً".

82% من الحريديم ضد القرار

وأظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد سياسة الشعب اليهودي (خاص) أن 82% من الحريديم يعارضون قرار المحكمة العليا، و12% فقط يؤيدونه، بينما لم يملك البقية إجابة محددة.

ووفق النتائج، التي نُشرت أمس (الأربعاء)، فإن 63% من اليهود يؤيدون قرار المحكمة، مقابل معارضة 31%، بينما ارتفع التأييد إلى 82% بين العلمانيين، وانخفض إلى 12% بين الأرثوذكس المتشددين.

ويعتقد 49% من اليهود أنه يجب تصحيح هذا الوضع غير المتكافئ "بكل الطرق، وبينها الإكراه"، بينما يريد 31% تصحيح الوضع "بشكل مقنع وتدريجي"، ويرى 11% أنه ينبغي الحفاظ على الوضع الراهن، حسب النتائج.

وتظهر النسبة العالية جداً من "الحريديم" الرافضين للخدمة بالجيش أن مهمة نتنياهو والمؤسسة العسكرية في إقناعهم بالتجنيد لن تكون سهلة وتنتظرها عقبات عديدة.

رفض ومظاهرات

ويُواجه تجنيد "الحريديم" في جيش الاحتلال تحديات كبيرة، إذ أعلن كبار الحاخامات رفضهم التام للتجنيد ودعوا الشباب إلى "تمزيق" أوامر الاستدعاء، معتبرين الأمر "فتوى دينية" ملزمة.

وكان الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل، يتسحاق يوسيف، دعا أمس الأربعاء الحريديم إلى الاستمرار في رفض التجنيد وتمزيق أوامر الاستدعاء للخدمة العسكرية، وفق إعلام عبري.

كما تظاهر مئات من "الحريديم" خلال الأسبوع في مدينة بني براك (وسط)، وهي أحد أكبر معاقلهم. وقالت الشرطة، في بيان يوم الثلاثاء، إن "متظاهرين أغلقوا طريقاً وجلسوا عليه مخاطرين بحياتهم، وهاجموا الشرطة بهتاف "نازيون".

وتزيد متطلبات "الحريديم" الخاصة تعقيدات الأمر، فمن الضروري توفير طعام خاص، واحترام يوم السبت، وعدم الاختلاط بالإناث، وهو ما يفرض على الجيش تقديم ترتيبات خاصة لتشجيعهم على التجنيد.

في غضون ذلك، لم يقرر الحزبان الدينيان "شاس" و"يهدوت هتوراه"، الانسحاب من ائتلاف نتنياهو الحاكم، على الرغم من معارضتهما لتجنيد الحريديم، ما يمنح متنفساً لنتنياهو الذي يخشى تفكك ائتلافه الذي يحكم منذ أواخر 2022.

ويبقى الانسحاب خياراً مطروحاً على جدول أعمال الحزبين، ولا سيما في حال تصاعدت الاحتجاجات الرافضة لتجنيد الحريديم، الذين يشكلون قاعدة انتخابية مؤيدة للحزبين.

ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، وتُعارض هذه الجماعة التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي تماماً، إذ يعتبرون أن حياتهم مكرسة لدراسة التوراة، كما يخشون أن يؤدي الاندماج في المجتمع العلماني إلى تهديد هويتهم الدينية ووجودهم.

وحالياً، يتمكن الحريديم عند بلوغ 18 عاماً (سن الالتحاق بالخدمة في إسرائيل) من تجنب التجنيد عبر الحصول على تأجيلات متكررة لمدة عام واحد بحجة الدراسة بالمعاهد الدينية، حتى وصولهم إلى سن الإعفاء من التجنيد (26 عاماً حالياً).

وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، قررت المحكمة العليا إلزام "الحريديم" بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ومنذ أشهر، يعاني جيش الاحتلال عجزاً في عدد أفراده في ظل حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وعملياته المكثفة في الضفة الغربية المحتلة، وقصفه المتبادل مع "حزب الله" اللبناني منذ 8 من الشهر نفسه.