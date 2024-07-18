وقال بيرقدار إن سفينة الأبحاث الزلزالية MTA Oruç Reis "الريس عروج" للأبحاث ستتوجه إلى الصومال (من أجل عمليات التنقيب) مع سفن الدعم في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

وأمس الأربعاء، وقعت تركيا والنيجر على إعلان نيات بشأن التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي، بحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، ويهدف الإعلان إلى "دعم وتشجيع الشركات التركية في تطوير حقول النفط والغاز الطبيعي النيجرية".

وتمتلك تركيا أسطولاً ضخماً من سفن المسح والتنقيب تقوده طواقم محلية خبيرة ومؤهلة للبحث عن موارد الطاقة الطبيعية تحت مياه البحر، ويضم عديداً من السفن المخصصة والمجهزة للتنقيب بشكل احترافي ودقيق، ومن بينها سفينة "عبد الحميد خان"، إلى جانب سفن التنقيب يافوز والفاتح والقانوني و"الريس عروج".