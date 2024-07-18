سياسة
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بعد تمزُّق ثيابهم.. النازحون بغزة يتجهون نحو الملابس المستعملة
بين كومة من الملابس المستعملة، يبحث فلسطينيون عن قطعة ملابس تناسب أطفالهم، لتبديل ثيابهم البالية التي تمزقت بسبب النزوح المتكرر واستخدامها لفترة طويلة.
بعد تمزُّق ثيابهم.. النازحون بغزة يتجهون نحو الملابس المستعملة
النازحون الفلسطينيون في قطاع غزة يتجهون نحو الملابس المستعملة لستر أبدانهم / AA
18 يوليو 2024

ففي أحد شوارع مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، يحضر عدد قليل من بائعي الملابس المستعملة التي يعتمد عليها النازحون بسبب عدم توافر ملابس جديدة جراء إغلاق إسرائيل معابر القطاع، وتُعد الملابس المستعملة التي تتنوع أسعارها مقصداً للنازحين الذين غادروا منازلهم قسراً للنجاة من توغلات جيش الاحتلال، من دون أن يتمكنوا من أخذ أمتعتهم وملابسهم معهم.

وقبل الحرب كانت تُباع تلك الملابس بأسعار زهيدة، وكانت أسعار القطعة تراوح بين شيكل واحد إلى خمسة شيكلات، إلا أن عدم دخولها إلى القطاع واستمرار حاجة الناس لها أدى لارتفاع أسعارها إلى نحو 40 شيكلاً للقطعة (الدولار يساوي 3.64 شيكل)، ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، تمنع إسرائيل دخول الملابس إلى القطاع من خلال إحكام إغلاقها على المعابر.

وفي 3 يوليو/تموز الجاري قالت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، إن هناك 1.9 مليون نازح بأنحاء القطاع الذي يشهد حرباً إسرائيلية مدمرة منذ نحو 10 أشهر.

وأنشأ الفلسطينيون مخيمات مؤقتة في مناطق متفرقة بالقطاع الذي يعاني اكتظاظاً بالنازحين بسبب الظروف الصعبة الناتجة عن الحرب، لكن تفتقر المخيمات لأبسط مقومات الحياة، وتمثل ملاذاً مؤقتاً لعديد من الأسر التي نزحت جراء القصف، إذ يعيش النازحون في ظروف صعبة تحت ظلالها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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