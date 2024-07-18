وأشار تتار إلى زيادة النشاط العسكري للولايات المتحدة والمملكة المتحدة في جنوب قبرص اليونانية في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واتهم الإدارة هناك بتحويل شطر الجزيرة الجنوبي إلى مركز عسكري يخدم المصالح الغربية وليس مصالحها الخاصة.

وكرر تتار تحذيراته بشأن الوجود العسكري المتزايد في جنوب قبرص، مؤكداً أن الأخطاء التاريخية التي ارتكبتها إدارة جنوب قبرص اليونانية جعلتها هدفاً للمنظمات الكبرى في الشرق الأوسط.

وأعرب تتار عن موافقة بلاده على تصريح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن "إسرائيل تستخدم جنوب قبرص قاعدة لوجستية"، مؤكداً أنه لن يسمح باستخدام أراضي بلاده لدعم أي نوع من المذابح، وحث إدارة جنوب قبرص اليونانية على التفكير في مستقبلهم وعدم تعريض السلام الذي تحقق بشق الأنفس في الجزيرة للخطر.

قاعدة بحرية بدعم من اليونان

في غضون ذلك، أعلنت إدارة جنوب قبرص اليونانية عن خطط لبناء قاعدة بحرية بدعم من اليونان في منطقة ماري، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية يوم أمس الأربعاء، وذلك بهدف دعم الدول الحليفة والمساهمة في الأمن الإقليمي، كما صرح وزير دفاعها فاسيليس بالماس.

وقال بالماس خلال مقابلة مع إذاعة SPOR FM إن من المهم تطوير البنية التحتية المناسبة للاستفادة من الأهمية المتزايدة للإدارة في ضوء الحرب الجارية في غزة، وفقاً لصحيفة كاثيميريني اليومية.

وأضاف: "لتقديم الخدمات عند الضرورة للدول الصديقة، نحتاج إلى إظهار ترقيتنا الجيوسياسية بنتائج عملية"، مشيراً إلى أن اليونان تقدم حالياً مساعدة فنية لهذا المسعى، وأضاف أنهم ينتظرون نتائج دراسة أولية لتحديد عملية بناء القاعدة.

قاعدتان بريطانيتان بالجزيرة تدعمان حرب غزة

في السياق، قالت أثينا كارياتي، عضو حملة "متحدون من أجل فلسطين" في جنوب قبرص اليونانية، إنهم يشنون حملة احتجاجية على قاعدتين بريطانيتين في الجزيرة تدعمان "عسكرياً" حرب "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضحت كارياتي، في تصريحات أنهم ينظمون فاعليات احتجاجية ساهمت في رفع الوعي بالهدف من قاعدتَي أكروتيري وديكيليا، وسيواصلون أنشطتهم ضد القاعدتين و"الإبادة الجماعية".

وتتمتع قاعدتا أكروتيري وديكيليا بوضع "قاعدة سيادية" في جنوب قبرص اليونانية، وتوجد ادعاءات بأن بريطانيا ودول غربية أخرى تستخدمان القاعدتين لأغراض عسكرية في صراعات وعمليات بالمنطقة، بحسب مواقع متخصصة.

وتستضيف القاعدتان شبكة واسعة من منشآت المخابرات البريطانية والأمريكية، وفق موقع "ديكلاسيفايد يو كي" الذي يقدم تقارير عن عمل الوكالات العسكرية والمخابراتية، ولبريطانيا فيهما ألفان و490 موظفاً دائماً، وتفيد تقديرات بأنه بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة أرسلت لندن إليهما 500 موظف إضافي.

ويدعي الجيش البريطاني أنه لم يرسل إلى إسرائيل أي مساعدات عسكرية "قاتلة" وأن الطائرات أُرسلت لدعم التفاعل الدبلوماسي البريطاني في تل أبيب، وتوجد ادعاءات بأن الجيش البريطاني نفذ 200 مهمة مراقبة منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، في محاولة لتحديد مكان الأسرى الإسرائيليين في غزة، وراقبت طائرات تجسس بريطانية القطاع لمدة 1000 ساعة.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حرباً على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.