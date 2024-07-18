سياسة
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"حزب الله" يستهدف تجهيزات تجسسية إسرائيلية.. والاحتلال يقصف جنوب وشرق لبنان
أكد "حزب الله"، اليوم الخميس، أنه قصف تجهيزات تجسسية بمواقع عسكرية إسرائيلية عديدة قبالة الحدود اللبنانية، بينما واصلت إسرائيل قصف مناطق عدة جنوب وشرق لبنان.
"حزب الله" يستهدف تجهيزات تجسسية إسرائيلية.. والاحتلال يقصف جنوب وشرق لبنان
دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على قرية كفركلا جنوبي لبنان في 16 يوليو/تموز 2024 / صورة: AFP
18 يوليو 2024

وأفاد الحزب في بيان، بأن عناصره قصفوا "التجهيزات التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".

وأشار في بيان ثانٍ، إلى أن مقاتليه استهدفوا "التجهيزات التجسسية المنصوبة على المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة المطلة بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".

بدورها أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "غارة إسرائيلية استهدفت منطقة مفتوحة في الجبل فوق بلدة عين التينة في البقاع الغربي شرق لبنان"، مشيرة إلى أن "وادي البياض-حولا لجهة وادي السلوقي جنوبي البلاد تعرض للقصف بالمدفعية الثقيلة".

وأكدت الوكالة، تمشيط "قوات إسرائيلية من مواقعها الأحياء السكنية لبلدة كفركلا بالأسلحة الرشاشة"، كما ذكرت أن "قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف بلدة كفركلا، متزامناً مع استمرار العدو بعملية التمشيط الواسعة بالأسلحة الثقيلة باتجاه البلدة".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما خلّف أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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