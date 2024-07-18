وقال بيان الخارجية، اليوم الخميس: "ندين الاستفزاز الذي حدث من وزير الأمن القومي الإسرائيلي في المسجد الأقصى بحماية قوات الأمن الإسرائيلية". كما شدد على وجوب إسرائيل وضع حد لمثل هذه الأعمال "التي من شأنها أن تزيد من حدة التوتر في المنطقة".

وكان أعلن مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس اقتحام بن غفير المسجد الأقصى، وسط حراسة أمنية مشددة، للمرة الخامسة منذ توليه منصبه.

وعن تصويت الكنيست الإسرائيلي، فجر الخميس، بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، أكدت الخارجية التركية أن ذلك "يعد مؤشراً آخر على تجاهل إسرائيل للقانون والاتفاقيات الدولية. وهذا القرار الإسرائيلي لاغٍ وباطل".

وشددت الخارجية على ضرورة إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والمتكاملة جغرافياً ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتي هي مطلب من متطلبات القانون الدولي.