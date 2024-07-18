وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن أسفه للهجوم الذي تعرض له ترمب وتمنياته بالشفاء العاجل، واصفاً محاولة الاغتيال بأنها اعتداء على الديمقراطية، كما أشار إلى أن موقف ترمب الشجاع بعد الهجوم الشنيع كان مثيراً للإعجاب.

وقال أردوغان خلال المحادثة الهاتفية إن ترمب أظهر قيادة قوية من خلال رسائل الوحدة التي أطلقها من أجل تخفيف الاستقطاب والتوتر بعد محاولة الاغتيال، وهنأه على ترشيحه رسمياً للرئاسة الأمريكية من الحزب الجمهوري.

وتمنّى أردوغان أن تعود الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني بالخير على الشعب الأمريكي، والعلاقات التركية-الأمريكية.

والأحد الماضي، تعرض ترمب لمحاولة اغتيال وأصيب في إطلاق نار في أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في بنسيلفانيا، وسُمعت أصوات أعيرة نارية في أثناء كلمته، وشوهدت دماء على أذنه، وقال عقب الحادثة: "أنا بخير وأخضع لفحوصات طبية".