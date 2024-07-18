سياسة
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"اعتداء على الديمقراطية".. أردوغان يهاتف ترمب ويدين محاولة اغتياله
أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي أجراه اليوم الخميس مع الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة والمرشح الرئاسي دونالد ترمب، محاولة الاغتيال التي تعرّض لها، مؤكداً أنها "اعتداء على الديمقراطية".
"اعتداء على الديمقراطية".. أردوغان يهاتف ترمب ويدين محاولة اغتياله
أردوغان يهاتف ترمب ويجدد إدانة الهجوم المسلح الذي استهدفه ويتمنى له السلامة / صورة: AA
18 يوليو 2024

وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن أسفه للهجوم الذي تعرض له ترمب وتمنياته بالشفاء العاجل، واصفاً محاولة الاغتيال بأنها اعتداء على الديمقراطية، كما أشار إلى أن موقف ترمب الشجاع بعد الهجوم الشنيع كان مثيراً للإعجاب.

وقال أردوغان خلال المحادثة الهاتفية إن ترمب أظهر قيادة قوية من خلال رسائل الوحدة التي أطلقها من أجل تخفيف الاستقطاب والتوتر بعد محاولة الاغتيال، وهنأه على ترشيحه رسمياً للرئاسة الأمريكية من الحزب الجمهوري.

وتمنّى أردوغان أن تعود الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني بالخير على الشعب الأمريكي، والعلاقات التركية-الأمريكية.

والأحد الماضي، تعرض ترمب لمحاولة اغتيال وأصيب في إطلاق نار في أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في بنسيلفانيا، وسُمعت أصوات أعيرة نارية في أثناء كلمته، وشوهدت دماء على أذنه، وقال عقب الحادثة: "أنا بخير وأخضع لفحوصات طبية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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