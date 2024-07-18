وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع في بيان اليوم الخميس، إن "حركة الملاحة بالقناة تأثرت بشدة من تداعيات أزمة البحر الأحمر، إذ دفعت التحديات الأمنية العديد من ملاك ومشغلي السفن إلى اتخاذ طرق بديلة للقناة، ما انعكس سلباً على معدلات عبور السفن بها".

وأضاف أن هذا التراجع تعكسه إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2024/2023، الذي سجل عبور 20148 سفينة بإجمالي حمولات صافية مقدارها مليار طن وإيرادات 7.2 مليار دولار. بينما في العام المالي السابق له 2023/2022، عبرت 25911 سفينة، بإجمالي حمولات صافية 1.5 مليار طن، محققة 9.4 مليار دولار.

واعتبر ربيع أن التوترات الراهنة في البحر الأحمر "لا تؤثر في قناة السويس فقط، بل أيضاً في سوق النقل البحري وحركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية"، مردفاً أن اتخاذ طرق بديلة للقناة "أدى إلى زيادة مدة الرحلة البحرية وارتفاع التكاليف التشغيلية، فضلاً عن التأثيرات البيئية الضارة مع ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري انخفاض إيرادات قناة السويس إلى 5.8 مليار دولار في الفترة من يوليو/تموز 2023 إلى مارس/آذار 2024، مقارنة مع 6.2 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي الأسبق.

وفي فبراير/شباط الماضي أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تراجع عائدات قناة السويس بنسبة تراوحت بين 40 و50% بسبب "أزمة كورونا، ثم الأزمة الروسية-الأوكرانية، والآن ما يحدث على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان وقطاع غزة".

ووقف بعض شركات الشحن العالمية الكبرى نشاطاته في قناة السويس، منذ العام الماضي، كما اضطرت هذه الشركات إلى تحويل مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا، ما أدى إلى زيادة بين 7 إلى 10 أيام على مدة الرحلات.

وتشكّل عائدات المجرى الملاحي، الذي افتُتح في 1869، ويربط البحرين الأحمر والمتوسط، أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر، كما تُعتبر قناة السويس من أهم الممرات في العالم، إذ إنها مسؤولة عن نحو ثُمن تجارة الشحن العالمية، بما في ذلك نحو 30 % من حركة الحاويات في العالم، وفق البنك الدولي، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا.