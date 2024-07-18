جاء ذلك في مذكرة اعتمدتها الجمعية العامة للبرلمان التركي اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لـ"عملية السلام" العسكرية التي نفذتها القوات التركية في جزيرة قبرص.

وقال البرلمان إنه لا يمكن تأجيل حصول دولة قبرص التركية على مكانتها المستحقة عضواً مستقلاً ومتساوي السيادة في المجتمع الدولي أكثر من ذلك.

وورد في المذكرة: "ندعو المجتمع الدولي إلى قبول الحقائق في الجزيرة وإنهاء العزلة اللاإنسانية التي يتعرض لها الشعب القبرصي التركي، والاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية كما تستحق".

وأكدت المذكرة استمرار تقديم البرلمان التركي والجمهورية التركية "الدعم الكامل" لجمهورية شمال قبرص التركية في جميع الظروف ومن دون انقطاع.

كما ذكرت أن سياسة حل الدولتين (قبرص التركية وأخرى رومية) هي السبيل الوحيد لضمان الاستقرار والسلام الدائم في منطقة البحر المتوسط. وتابعت: "لا ينبغي تجاهل وجود شعبين منفصلين ودولتين منفصلتين في الجزيرة".​​​​​​​

وفي 20 يوليو/تموز 1974 أطلقت تركيا "عملية السلام" في الجزيرة بعد أن شهدت انقلاباً عسكرياً قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 من الشهر نفسه.

وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، بينما استهدفت المجموعات المسلحة الرومية سكان الجزيرة الأتراك.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في 14 أغسطس/آب 1974، ونجحت العمليتان في تحقيق أهدافهما، وأبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر/أيلول من العام ذاته.​​​​​​​

وفي 13 فبراير/شباط 1975، جرى تأسيس "دولة قبرص التركية الاتحادية" في الشطر الشمالي من الجزيرة، وانتخب الراحل رؤوف دنكطاش رئيساً للجمهورية التي باتت تعرف باسم جمهورية شمال قبرص التركية.