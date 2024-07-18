وخاطب نتنياهو جنود الفرقة 162، زاعماً أن "الضغط العسكري وحده هو الذي يساعدنا على دفع صفقة الرهائن إلى الأمام"، مشيراً إلى أنه سيتحدث عن "البطولة" التي رآها من القوات في رفح عندما يتحدث إلى مجلسَي الكونغرس الأمريكي الأسبوع المقبل.

وادعى نتنياهو في أثناء حديثه مع الجنود أن "عملهم الهائل فوق وتحت الأرض كان ضرورياً لأمن إسرائيل"، مضيفاً: "ازددت قوة عندما أدركت أن سيطرتنا على محور فيلادلفيا ومعبر رفح كانت ضرورية للاستمرار”.

ووفق بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فقد صعد نتنياهو إلى نقطة مراقبة على محور فيلادلفيا، الذي يمتد على طول الحدود المصرية، "حيث ألقى نظرة عامة على منطقة القتال".

ويُعد محور فيلادلفيا أحد القضايا المتنازع عليها في المفاوضات الحالية. إذ تؤكد إسرائيل أنها يجب أن يكون لها وجود هناك لمنع حماس من استخدام الحدود المصرية لتهريب الأسلحة والمقاتلين.

وفي 29 مايو/أيار الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إتمام سيطرته الكاملة على محور فيلادلفيا على الحدود الفلسطينية المصرية بشكل كامل، وادعى وقتها "اكتشاف ما لا يقل عن 20 نفقاً تعبر من غزة إلى أراضي سيناء" المصرية.

وترفض القاهرة بشكل قاطع أي بقاء للقوات الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا، كما تصر حركة "حماس" على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، بما يتضمن معبر رفح ومحور فيلادلفيا، كشرط أساسي للتواصل إلى صفقة معه تتضمن تبادل الأسرى ووقف الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.