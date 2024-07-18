وقال نيلسون إن "إجراء اليوم يؤكد تركيزنا على تعطيل شبكة الحوثيين المترامية الأطراف من الميسرين الماليين والشركات الوهمية و السفن، التي توفر المصدر الرئيسي لتمويل أنشطة الجماعة"، مضيفاً أن وزارته متستمرة في تعطيل قدرة الحوثيين على زيادة زعزعة استقرار المنطقة وتهديد التجارة الدولية.

وذكر أن "العقوبات الجديدة تستهدف أفراداً وكيانات مرتبطة بالوسيط المالي للحوثيين سعيد الجمل، والمواطن الماليزي-السنغافوري المقيم في إندونيسيا محمد رسلان بن أحمد، والمواطن الصيني تشوانغ ليانغ المقيم بالصين"، موضحاً أنهم "سهّلوا الشحنات غير المشروعة وشاركوا في غسيل الأموال لصالح الشبكة".

وأردف البيان أن "شبكة سعيد الجمل تواصل تقديم إيرادات بعشرات الملايين من الدولارات للحوثيين في اليمن من خلال شحنها من السلع الإيرانية، بما في ذلك النفط، وهو مصدر تمويل يدعم هجمات الحوثيين المستمرة ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر".

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يواجه حرباً إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو أخرى مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، فيما اعتبرت الجماعة كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً وحشية على غزة خلفت أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.