وقال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش "يشعر بخيبة أمل إزاء قرار البرلمان الإسرائيلي تمرير الإجراء"، مشدداً على أنه "لا يمكنك التصويت على رفض حل الدولتين".

وكان المشرعون بالكنيست صوّتوا فجر أمس الخميس، بالأغلبية لصالح قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية.

وجاء في مشروع القرار: "يعارض الكنيست بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن"، معتبراً أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكّل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".

وفي 21 فبراير/شباط الماضي صوّت الكنيست بأغلبية ساحقة لصالح قرار الحكومة رفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، ردّاً على إعلان عدة دول الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، ما يسمح بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها.

وقدّم مشروع القرار الأخير عضو الكنيست عن كتلة اليمين الرسمي زئيف إلكين، وحظي الاقتراح بتأييد من المعارضة والائتلاف.

وفي تعليقه على تبنّي الهيئة العامة للكنيست القرار، قال رئيس حزب اليمين الرسمي غدعون ساعر إن القرار يمثّل رسالة إسرائيلية إلى المجتمع الدولي، بأن "الضغوط (الدولية) الرامية إلى فرض دولة فلسطينية على إسرائيل لن تُجدي نفعاً".

من جانبه قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش: "بأغلبية ساحقة بلغت 68 صوتاً مقابل 9، صوّت الكنيست على قرار يستبعد تماماً إقامة دولة (إرهابية عربية) في أرض إسرائيل، لا الآن ولا في المستقبل، لا من جانب واحد ولا كجزء من اتفاق، لقد حان وقت السيادة!"، على حد زعمه.