سياسة
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مصادر مطّلعة: بايدن يفكر جدياً في الانسحاب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية
أفادت مصادر مطّلعة بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يفكر بجدية في الاستجابة لدعوات تطالبه بالانسحاب من الترشح لانتخابات الرئاسة، فيما يرى عدة مسؤولين في الحزب الديمقراطي أن خروجه من المنافسة مسألة وقت، وفقاً لرويترز.
مصادر مطّلعة: بايدن يفكر جدياً في الانسحاب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية
مصادر مطلّعة: بايدن يفكّر جدياً في الانسحاب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية / صورة: Reuters
18 يوليو 2024

ونقلت رويترز عن مصدر طلب عدم الكشف عن هويته، قوله: "إنه (بايدن) يدرس الأمر بالفعل. أعلم ذلك على وجه اليقين، إنه يفكر في هذا الأمر بجدية بالغة".

ويواجه بايدن البالغ 81 عاماً ضغوطاً متزايدة من شخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي للانسحاب من الانتخابات، بعد أداء ضعيف في مناظرة أمام منافسه من الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب، ما أثار القلق تجاه سنه وقدرته على الفوز بالانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتحدى بايدن تلك الدعوات قائلاً إنه فاز بملايين الأصوات في الانتخابات التمهيدية على مدى الأشهر الماضية، وإنه خيار الناخبين الديمقراطيين، وتعهد يوم الأربعاء "بالمشاركة بكل ما لديه من عزيمة" في انتخابات العام الجاري.

وقال مصدر آخر، وهو مساعد أحد النواب الديمقراطيين بالكونغرس، إن من الواضح أن الرئيس يواجه وضعاً صعباً، بعد أن حثّه نواب منهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على الانسحاب من الانتخابات، مضيفاً: "يبدو أن الأمر مسألة وقت لا احتمال"، وفقاً لرويترز.

ويتعافى بايدن من فيروس كوفيد-19 في منزله الشاطئي بولاية ديلاوير، ولم يكن لديه أي أحداث عامة أمس الخميس، بعد اختتام رحلة إلى ولاية نيفادا المتأرجحة سياسياً يوم الأربعاء. وتركّز حملة الرئيس الأمريكي على 3 ولايات من أصل 7 تشهد منافسة بعد المناظرة، لكنها رفضت التلميحات بأنه مستعد للانسحاب.

وقال كوينتين فولكس نائب مدير الحملة في ميلووكي حيث يُعقد مؤتمر الحزب الجمهوري: "إنه ليس متردداً حيال أي شيء، الرئيس اتخذ قراره، جو بايدن قال إنه سيترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة، وحملتنا تمضي قدماً"، فيما أفاد مصدر آخر مسؤول بحملة بايدن بعكس ذلك، قائلاً: "نعم، انتهى الأمر، إنها مسألة وقت فقط".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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