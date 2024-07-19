سياسة
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الأردن يستدعي سفير هولندا احتجاجاً على تصريحات للبرلماني المتطرف فيلدرز
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أمس الخميس، استدعاء سفير هولندا لدى المملكة احتجاجاً على تصريحات للبرلماني اليميني المتطرف غيرت فيلدرز، اعتبرتها "إنكاراً لحقّ الشعب الفلسطيني، وموقفاً عنصرياً يتوهّم إمكانية حلّ القضية الفلسطينية على حساب الأردن".
الأردن يستدعي سفير هولندا احتجاجاً على تصريحات للبرلماني المتطرف فيلدرز
الخارجية الأردنية تستدعي سفير هولندا احتجاجاً على تصريحات البرلماني المتطرف فيلدرز / صورة: AA
19 يوليو 2024

وقالت الوزراة في بيان إنها "استدعت السفير الهولندي في عمّان مساء (أمس) الخميس إلى مقر الوزارة، لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى حكومته إثر التصريحات التي أطلقها المتطرف الهولندي اليميني غيرت فيلدرز".

واعتبرت أن تلك التصريحات "تتماهى مع القرار المدان الصادر عن الكنيست الإسرائيلي أمس (فجر الخميس)، والذي يستهدف إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف، في دولته المستقلة وذات السيادة على ترابها الوطني، وتعكس تصريحاته موقفاً عنصرياً يتوهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن".

ويزعم فيلدرز أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكّل تهديداً وجودياً لإسرائيل ومواطنيها، وستؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".

وأفادت الخارجية الأردنية بـ"إبلاغ السفير الهولندي في عمّان رسالة احتجاجٍ لنقلها على الفور إلى حكومته تتضمن المطالبة باتخاذ الحكومة الهولندية موقفاً واضحاً بإدانة هذه التصريحات التي تتناقض مع علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين".

ولفتت إلى أن "التصريحات التحريضية التي أطلقها هذا البرلماني العنصري معدومة القيمة والأثر القانوني وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتعكس ثقافة كراهية عنصرية يجب محاربتها".

وسبق لفيلدرز، وهو يميني متطرف معروف بمعاداته للإسلام، أن كرر إطلاق تصريحات أنكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني، خصوصاً حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، مع إمكانية حلّ القضية الفلسطينية على حساب الأردن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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