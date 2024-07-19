سياسة
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحقق من هجوم على تل أبيب يُحتمل وقوعه بمسيّرة
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يتحقق مما إذا كان انفجار وقع في وسط تل أبيب في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، ناجماً عن هجوم بطائرة مُسيّرة.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحقق من هجوم على تل أبيب يُحتمل وقوعه بمسيّرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحقق من هجوم على تل أبيب يُحتمل وقوعه بمسيّرة / صورة: Reuters
19 يوليو 2024

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية العثور على جثة رجل في شقة قريبة من موقع الانفجار قائلة إنها تحقق في الملابسات. وقال الجيش في بيان مقتضب، إنه "في وقت سابق من الليلة (الجمعة)، سُمِع دوي انفجار بمنطقة وسط تل أبيب، ونتحقق من التقارير حول ما إذا كان استهدافاً جوياً. والواقعة قيد التحقيق".

وأفادت الشرطة بإصابة 7 أشخاص بجروح طفيفة بسبب شظايا في الانفجار، ولم ترد تقارير عن دويّ صفارات الإنذار قبل الانفجار الذي وقع بعد ساعات من تأكيد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل قائداً كبيراً في جماعة حزب الله بجنوبي لبنان.

وأظهرت لقطات من الموقع زجاجاً مكسوراً متناثراً على الأرصفة فيما تجمعت حشود حول الموقع بالقرب من مبنى عليه علامات انفجار وأغلقته الشرطة بشريط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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