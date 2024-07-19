وأعلنت الشرطة الإسرائيلية العثور على جثة رجل في شقة قريبة من موقع الانفجار قائلة إنها تحقق في الملابسات. وقال الجيش في بيان مقتضب، إنه "في وقت سابق من الليلة (الجمعة)، سُمِع دوي انفجار بمنطقة وسط تل أبيب، ونتحقق من التقارير حول ما إذا كان استهدافاً جوياً. والواقعة قيد التحقيق".

وأفادت الشرطة بإصابة 7 أشخاص بجروح طفيفة بسبب شظايا في الانفجار، ولم ترد تقارير عن دويّ صفارات الإنذار قبل الانفجار الذي وقع بعد ساعات من تأكيد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل قائداً كبيراً في جماعة حزب الله بجنوبي لبنان.

وأظهرت لقطات من الموقع زجاجاً مكسوراً متناثراً على الأرصفة فيما تجمعت حشود حول الموقع بالقرب من مبنى عليه علامات انفجار وأغلقته الشرطة بشريط.