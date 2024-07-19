سياسة
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دعوى قضائية ضد مؤسسة أمريكية اعتدى موظفوها جنسياً على أطفال مهاجرين
رُفعت دعوى قضائية ضد مؤسسة "Southwest Key" الأمريكية، التي توفر مأوى للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، بتهمة اعتداء موظفيها جنسياً على أطفال تحت رعايتهم.
دعوى قضائية ضد مؤسسة أمريكية اعتدى موظفوها جنسياً على أطفال مهاجرين
مبنى مؤسسة Southwest التي تؤوي الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم / Others
19 يوليو 2024

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية في بيان الخميس، أن رفع الدعوى جاء نتيجة اعتداء موظفين في أكبر منظمة خيرية لإيواء أطفال مهاجرين بلا مُرافق في الولايات المتحدة، جنسياً على أطفال تحت رعايتهم من 2015 إلى 2023.

جاء في الدعوى المقدمة إلى محكمة بولاية تكساس أنه يوجد "نمط من التحرش الجنسي الشديد أو المتفشي" يعود إلى عام 2015 على الأقل في شبكة ملاجئ تديرها المنظمة، وهو ما يتعارض مع نهج الحكومة الاتحادية في رعاية المهاجرين الوافدين إلى الولايات المتحدة من دون آباء أو أوصياء قانونيين".

وتشمل الدعوى حالات "انتهاك جنسي واغتصاب شديدة والتحريض على أفعال جنسية والتقاط صور عارية وطلب إقامة علاقات جنسية غير لائقة، وتعليقات وإيحاءات جنسية". وقالت الوزارة الأمريكية إن المؤسسة لم تتخذ الاحتياطات الكافية لمنع سوء المعاملة ضد الأطفال ومنعتهم من الإبلاغ على الاعتداء الجنسي.

وتوفر المؤسسة، ومقرها بمدينة أوستن عاصمة تكساس، المأوى للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم والقادمين من الحدود الجنوبية. وتضم المؤسسة التي تعمل تحت إشراف وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية 29 مأوى للأطفال.

وحسب رويترز، فقد بلغت عمليات عبور المهاجرين مستوى قياسياً في عهد إدارة الرئيس جو بايدن. ومنذ السنة المالية 2021 حتى يونيو/حزيران من هذا العام، وصل أكثر من 500 ألف قاصر بلا مرافق إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وفقاً لبيانات الحكومة الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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