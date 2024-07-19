وقال ترمب أمام أنصاره بمؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي: "بكل إيمان وإخلاص وفخر أقبل ترشيحكم لرئاسة الولايات المتحدة"، مردفاً بالقول: "لأكون رئيس الأمريكيين جميعهم، لا نصفهم".

وأعرب عن ثقته بأنه "سيحقق فوزاً كبيراً" خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، واعداً بـ"أفضل أربع سنوات في تاريخ" الولايات المتحدة إذا وصل إلى البيت الأبيض.

وفي سياق متصل، ندد ترمب بالتضخّم في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، وبوصول مهاجرين إلى الحدود، وبالصراعات الدوليّة التي يتّهم منافسه الديمقراطي والرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، بالمسؤوليّة عنها، مشدداً على ضرورة "إنقاذ البلاد من إدارة فاشلة وغير كفؤة".

كما دعا إلى عدم "تجريم المُعارضة أو شيطنة الخلافات السياسيّة"، مندداً مرة أخرى بالإجراءات القانونيّة ضدّه.