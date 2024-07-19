سياسة
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متعهداً بـ"فوز كبير".. ترمب يقبل الترشح عن الجمهوريين بالانتخابات الرئاسية
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، اليوم الجمعة، قبوله رسمياً الترشح باسم الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، معرباً عن ثقته بالفوز.
متعهداً بـ"فوز كبير".. ترمب يقبل الترشح عن الجمهوريين بالانتخابات الرئاسية
ترمب يلقي كلمة بمؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي / صورة: AFP
19 يوليو 2024

وقال ترمب أمام أنصاره بمؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي: "بكل إيمان وإخلاص وفخر أقبل ترشيحكم لرئاسة الولايات المتحدة"، مردفاً بالقول: "لأكون رئيس الأمريكيين جميعهم، لا نصفهم".

وأعرب عن ثقته بأنه "سيحقق فوزاً كبيراً" خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، واعداً بـ"أفضل أربع سنوات في تاريخ" الولايات المتحدة إذا وصل إلى البيت الأبيض.

وفي سياق متصل، ندد ترمب بالتضخّم في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، وبوصول مهاجرين إلى الحدود، وبالصراعات الدوليّة التي يتّهم منافسه الديمقراطي والرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، بالمسؤوليّة عنها، مشدداً على ضرورة "إنقاذ البلاد من إدارة فاشلة وغير كفؤة".

كما دعا إلى عدم "تجريم المُعارضة أو شيطنة الخلافات السياسيّة"، مندداً مرة أخرى بالإجراءات القانونيّة ضدّه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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