سياسة
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بعد أولمبياد باريس.. "فيفا" يؤجل طرد إسرائيل من البطولات الدولية إلى أغسطس
أجّل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النظر في طلب فلسطين استبعاد إسرائيل من المنافسات الدولية لكرة القدم إلى ما بعد دورة أولمبياد باريس، قائلاً إن الطرفين طلبا مزيداً من الوقت لتقديم دفوعهما.
بعد أولمبياد باريس.. "فيفا" يؤجل طرد إسرائيل من البطولات الدولية إلى أغسطس
يقام أولمبياد باريس الصيفي خلال الفترة ما بين 26 يوليو و11 أغسطس / صورة: AA
19 يوليو 2024

وقال "فيفا" في بيان، الليلة الماضية، إن التقييم القانوني سيُقدم لمجلسه في 31 أغسطس/آب المقبل، وأوضح أنه "بناءً على طلب الطرفين مزيداً من الوقت لتقديم دفوعهما وافق (فيفا) على منح مزيد من الوقت حتى تكتمل الإجراءات".

وتقدّم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بطلب لاستبعاد إسرائيل في مايو/أيار الماضي بسبب الحرب في غزة، فيما أمر "فيفا" بتقييم قانوني للموقف ووعد بالنظر في الأمر في اجتماع غير عادي لمجلسه في يوليو/تموز الجاري.

ويقام أولمبياد باريس الصيفي خلال الفترة ما بين 26 يوليو/تموز و11 أغسطس/آب، فيما تبدأ منافسات دور المجموعات لكرة القدم للرجال في 24 من الشهر الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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