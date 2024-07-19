سياسة
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بعد سحب أطفال من أسرهم.. اندلاع احتجاجات عنيفة في مدينة ليدز البريطانية
شهدت مدينة ليدز البريطانية، مساء الخميس، احتجاجات شعبية تخللتها أعمال عنف احتجاجاً على سحب السلطات أطفالاً من أسرة في منطقة هيرهيلز في المدينة.
بعد سحب أطفال من أسرهم.. اندلاع احتجاجات عنيفة في مدينة ليدز البريطانية
جانب من الاحتجاجات التي ظهرت في المدينة / صورة: Reuters
19 يوليو 2024

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الاحتجاجات اندلعت عندما أرادت مؤسسة الخدمات الاجتماعية سحب الأطفال من أسرة تسكن المنطقة.

وظهر في الصور التي جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن حشوداً من المحتجين حطموا نوافذ سيارة للشرطة بعربات الأطفال والحجارة والدراجات ثم قلبوها، فيما سجّلت العدسات إضرام المحتجين النار في حافلة نقل عام ذات طابقين.

وجاء في بيان صادر عن شرطة "ويست يوركشاير"، أن ضباط الشرطة أخرجوا الأطفال وموظفي مؤسسة الخدمات الاجتماعية بأمان من المنطقة قبل تصاعد العنف. وأشار البيان إلى إرسال مزيد من قوات الشرطة إلى المنطقة، وإغلاق بعض الطرق، وطلب الابتعاد عن المنطقة.

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، على حسابها في منصة إكس: "دُهشتُ من المشاهد المروعة والهجوم على سيارات الشرطة ووسائل النقل العام في ليدز الليلة". وأضافت: "هذا النوع من الفوضى ليس له مكان في مجتمعنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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