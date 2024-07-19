وطلبت شركات الطيران الأمريكية الكبرى التوقف عن الرحلات بسبب مشكلات في الاتصالات، في حين أبلغت شركات النقل الأخرى وشركات الإعلام والبنوك وشركات الاتصالات في جميع أنحاء العالم أيضاً عن انقطاع الخدمة في الأنظمة، مما أدى إلى تعطيل عملياتها، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأوقفت شركات الطيران الأمريكية (AAL.O)، ودلتا إيرلاينز (DAL.N)، ويونايتد إيرلاينز (UAL.O)، وأليجانت إير (ALGT.O)، رحلاتها الجوية بعد أقل من ساعة من إعلان مايكروسوفت أنها حلّت مشكلة انقطاع الخدمات السحابية التي أثّرت في عديد من شركات النقل منخفضة التكلفة.

ووفق رويترز، لم يكن من الواضح على الفور ما إذا كانت الدعوة لمنع الرحلات الجوية من الإقلاع مرتبطة بانقطاع سابق للخدمات السحابية التابعة لشركة مايكروسوفت.

وفي أستراليا، عانت وسائل الإعلام والبنوك وشركات الاتصالات من انقطاع الخدمة، وهو ما قالت الحكومة إنه يبدو مرتبطاً بمشكلة في شركة الأمن السيبراني العالمية "كراود سترايك".

وأظهر موقع "داون ديتكتور" (Downdetector) المعنيّ بتتبع توفر خدمة الإنترنت، وجود انقطاعات في عديد من البنوك وشركات الاتصالات.

وأفادت رويترز أنها تواصلت مع الدعم الفني بشركة "كراود سترايك"، ووجدت أن الشركة تركت رسالة هاتفية مسجلة تقول فيها إنها على علم بتقارير عن أعطال في نظام التشغيل ويندوز مايكروسوفت فيما يتعلق بمستشعرها فالكون دون إشارة إلى أستراليا.

وقالت ميشيل ماكجينيس، منسقة مكتب الأمن السيبراني الوطني الأسترالي في منشور على منصة إكس إنه "ليست هناك معلومات تشير إلى أن انقطاع الخدمة مسألة تتعلق بالأمن السيبراني".

وظهر تأثير الانقطاع على نطاق واسع وفي أماكن متباعدة، حيث أبلغت إسبانيا عن "مشكلات تقنية في الكمبيوتر" في جميع مطاراتها في حين حذرت شركة "رايان إير"، أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد المسافرين، الركاب من اضطرابات محتملة قالت إنها ستؤثر على "جميع شركات الطيران العاملة عبر الشبكة". ولم تحدد طبيعة الاضطرابات.

وقال مزود الخدمة السحابية "AWS" في بيان إنه "يحقق في التقارير المتعلقة بمشكلات الاتصال بويندوز إي.سي 2 Windows EC2 ووركسبيسز في AWS".

ولم يتضح بعد مدى ارتباط جميع حالات انقطاع الخدمة التي رُصدت بمشكلات "كراود سترايك" أو احتمال وجود مشكلات أخرى، حسب رويترز.