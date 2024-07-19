واستشهد 8 فلسطينيين بينهم أطفال، وأصيب آخرون في غارة نفذتها طائرة حربية إسرائيلية استهدفت منزلاً وسط قطاع غزة فجر اليوم الجمعة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قصف الاحتلال استهدف منزل عائلة أبو شكيان في بلوك C بمخيم النصيرات، ونُقل الشهداء إلى مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح.

وفي وسط القطاع أيضاً، استشهد أيضاً 6 مواطنين من عائلة أبو حسنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في مخيم البريج، كما استشهد مواطنان، في قصف لطائرات الاحتلال استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة، في حين قصفت المدفعية جنوب حي تل الهوا جنوب غرب المدينة، وفق ما نقلته وفا.

تفجير مبان في رفح

وفي جنوبي القطاع، نفذت طائرات الاحتلال عدة غارات في بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس، كما استهدفت المدفعية عدداً من المواقع غربي رفح بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال.

وواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات نسفٍ للمباني السكنية غرب مدينة رفح، وفق شهود عيان، تزامناً مع اندلاع مواجهات واشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الغربية لمدينة رفح.

وشنت المدفعية الإسرائيلية قصفاً مدفعياً عنيفاً ومتجدداً على مناطق وسط وغرب وشمال غرب مدينة رفح، تركز على الحي السعودي غربي المدينة، كما قصفت المدفعية الإسرائيلي أحياء الفخاري ومعن وعبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس (جنوب) بشكل مكثف، واستهدفت منزلاً لعائلة قديح دون وقوع إصابات، وسط إطلاق نار مكثف.

وفي مدينة غزة، ذكر شهود عيان أن الآليات الإسرائيلية أطلقت قنابل دخانية في محيط منطقة المصلبة جنوب حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، فيما شهدت المناطق الجنوبية الغربية انفجارات واشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال.

كذلك قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط معبر إيرز وشمال منطقة قليبو وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط وإطلاق نار من الآليات المتمركزة شمال وشرق الحدود.

كارثة صحية بعد رصد فيروس شلل الأطفال

من جهتها، حذرت وزارة الصحة بقطاع غزة أمس الخميس من "كارثة صحية جديدة" مع رصد الفيروس المسبب لشلل الأطفال في مياه الصرف الصحي.

وأشارت بيان الوزارة إلى "إجراء فحوصات لعينات من الصرف الصحي بالتنسيق مع (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) اليونسيف، وأظهرت النتائج الفيروس المسبب لشلل الأطفال".

وأضاف البيان أن "وجود الفيروس في مياه الصرف الصحي التي تتجمع وتجري بين خيام النازحين وفي أماكن السكان نتيجة تدمير البنية التحتية يمثل كارثة صحية جديدة، خصوصاً في ظل الزحام الشديد مع شح المياه المتوفرة وتلوثها بمياه الصرف الصحي وتراكم أطنان القمامة ومنع الاحتلال لإدخال مواد النظافة".

وحذرت الوزارة من أن "رصد الفيروس في مياه الصرف الصحي يعرض آلاف السكان لخطر الإصابة بشلل الأطفال"، ودعت إلى "وقف العدوان الإسرائيلي فوراً وتوفير المياه الصالحة للاستخدام وإصلاح خطوط الصرف الصحي وإنهاء تكدس السكان في أماكن النزوح".

وشلل الأطفال مرض فيروسي شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي ويمكن أن يحدث شللاً تاماً في غضون ساعات، وينتشر الفيروس بالانتقال من شخص إلى آخر.

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن الزحام الشديد في الملاجئ وتعطل النظام الصحي وشبكات المياه والصرف الصحي التي من شأنها أن تزيد الانتشار السريع للأمراض المعدية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.