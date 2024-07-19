سياسة
2 دقيقة قراءة
بـ60 صاروخاً.. حزب الله يقصف مناطق جديدة في إسرائيل
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه رصد إطلاق 60 صاروخاً من لبنان منذ ساعات الصباح الأولى سقطت في مناطق مفتوحة قريبة من الحدود.
بـ60 صاروخاً.. حزب الله يقصف مناطق جديدة في إسرائيل
تصاعدت الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله في الفترة الأخيرة / صورة: Reuters
19 يوليو 2024

وقالت القناة 12 العبرية: "رُصد إطلاق 60 صاروخاً من لبنان منذ ساعات الصباح". وذكرت أن صافرات الإنذار دوَّت في عديد من البلدات في منطقة الجليل الغربي. وتحدثت القناة عن سقوط صاروخين في بلدة "المطلة" القريبة من الحدود اللبنانية، دون مزيد من التفاصيل.

وصباحاً، أفادت صحيفة "هآرتس" بأن "10 صواريخ أُطلقت من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة شمال إسرائيل"، ودوّت صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية، وفق المصدر نفسه.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "متابعةً للإنذارات في منطقة إصبع الجليل، اعترضت الدفاعات الجوية هدفاً جوياً مشبوهاً تسلل من لبنان". وأضاف: "فُعِّلت الإنذارات خشية سقوط شظايا من عمليات الاعتراض".

وقال الحزب في بيان إن عناصره "قصفوا للمرة الأولى مستعمرة أبيريم بصليةٍ من صواريخ الكاتيوشا، ‏رداً على ‏اعتداءات إسرائيل التي طالت مدنيين في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا جنوبي لبنان".

‏وأوضح الحزب في بيان آخر أنه "استهدف موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بصاروخ وابل الثقيل، مما ‏أدى إلى إصابة الموقع إصابة مباشرة، وتدمير قسم منه واشتعال النيران فيه".

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين تل أبيب وحزب الله، على وقع حرب غزة، مما يثير مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين الجانبين تُلوّح لها تل أبيب باستمرار.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلَّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما خلّف أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us