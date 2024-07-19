وقالت القناة 12 العبرية: "رُصد إطلاق 60 صاروخاً من لبنان منذ ساعات الصباح". وذكرت أن صافرات الإنذار دوَّت في عديد من البلدات في منطقة الجليل الغربي. وتحدثت القناة عن سقوط صاروخين في بلدة "المطلة" القريبة من الحدود اللبنانية، دون مزيد من التفاصيل.

وصباحاً، أفادت صحيفة "هآرتس" بأن "10 صواريخ أُطلقت من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة شمال إسرائيل"، ودوّت صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية، وفق المصدر نفسه.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "متابعةً للإنذارات في منطقة إصبع الجليل، اعترضت الدفاعات الجوية هدفاً جوياً مشبوهاً تسلل من لبنان". وأضاف: "فُعِّلت الإنذارات خشية سقوط شظايا من عمليات الاعتراض".

وقال الحزب في بيان إن عناصره "قصفوا للمرة الأولى مستعمرة أبيريم بصليةٍ من صواريخ الكاتيوشا، ‏رداً على ‏اعتداءات إسرائيل التي طالت مدنيين في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا جنوبي لبنان".

‏وأوضح الحزب في بيان آخر أنه "استهدف موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بصاروخ وابل الثقيل، مما ‏أدى إلى إصابة الموقع إصابة مباشرة، وتدمير قسم منه واشتعال النيران فيه".

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين تل أبيب وحزب الله، على وقع حرب غزة، مما يثير مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين الجانبين تُلوّح لها تل أبيب باستمرار.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلَّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما خلّف أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.