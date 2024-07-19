سياسة
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سيول تستأنف البث الدعائي بمكبرات صوت على الحدود رداً على "بالونات القمامة"
أعلن جيش كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أنه سيواصل البث الدعائي عبر مكبرات الصوت، في المناطق الحدودية رداً على "بالونات النفايات" التي أرسلتها كوريا الشمالية.
سيول تستأنف البث الدعائي بمكبرات صوت على الحدود رداً على "بالونات القمامة"
عناصر الجيش الكوري الجنوبي يجمعون القمامة التي أرسلتها الجارة الشمالية بالبالونات / صورة: AP
19 يوليو 2024

وقال الجيش في بيان، إنه سيبدأ البث الدعائي اعتباراً من الساعة 4 بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، وسيواصله على نطاق مماثل و"ليس بثاً كاملاً"، على غرار البث الدعائي الذي أجري مساء أمس الخميس.

وأشار إلى أنه أُجري "بث دعائي" للجانب الكوري الشمالي منذ مساء الخميس حتى صباح الجمعة، عبر مكبرات صوت موضوعة في مناطق قريبة من الحدود، حيث أُرسِلت بالونات النفايات.

ووصف الجيش في بيانه "حملة البالونات" بأنها انتهاك واضح لاتفاقية الهدنة وأنها تهدد الحياة اليومية للكوريين الجنوبيين، محذراً من أنه "إذا تجاهلت كوريا الشمالية تحذيرنا وكررت مثل هذا الإجراء فإن جيشنا سيتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لكي يدفع الشمال بشكل صحيح".

وفي 13 مايو/أيار الماضي أرسلت مجموعة من الناشطين في كوريا الجنوبية ما يقرب من 20 بالوناً كبيراً تحتوي على منشورات دعائية ضد إدارة بيونغ يانغ إلى كوريا الشمالية.

ورداً على ذلك، أرسلت كوريا الشمالية أكثر من 2000 بالون يحمل النفايات إلى كوريا الجنوبية حتى نهاية مايو/أيار.

وفي بيانها يوم 16 يوليو/تموز، انتقدت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، كوريا الجنوبية بسبب "اللعبة القذرة" التي تمارسها، واتهمتها بإرسال "منشورات تنتقد إدارة بيونغ يانغ" إلى شمال الحدود.

ورداً على إرسال كوريا الجنوبية "إعلانات مناهضة لبيونغ يانغ" إلى شمال الحدود، قال كيم جونغ أون: "يجب على كوريا الجنوبية أن تكون مستعدة لدفع ثمن باهظ مقابل ألعابها القذرة".

وعلق رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الاتفاق بين الكوريتين الموقَّع عام 2018 لخفض التوترات العسكرية، رداً على إرسال كوريا الشمالية بالونات تحتوي على "قمامة" في 4 يونيو/حزيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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