سياسة
2 دقيقة قراءة
استطلاع رأي: 54% من الإسرائيليين يؤيدون تبادل أسرى مع حماس
أظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، أن 54% من الإسرائيليين يؤيدون اتفاقاً لتبادل الأسرى مع حركة "حماس" ووقفاً لإطلاق النار بقطاع غزة، مقابل رفض 24%، بينما لا يملك الباقون إجابة محددة.
استطلاع رأي: 54% من الإسرائيليين يؤيدون تبادل أسرى مع حماس
إسرائيليون يتظاهرون وسط تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى - أرشيف / صورة: Reuters
19 يوليو 2024

واستناداً إلى نتائج الاستطلاع، فإنه لو جرت انتخابات اليوم فإن حزب "الوحدة الوطنية" المعارض برئاسة بيني غانتس يحصل على 23 من مقاعد الكنيست الـ120، ويحصل حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 21 مقعداً، بينما يحصل حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان على 14 مقعداً.

ويلي "إسرائيل بيتنا" حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، وفق الاستطلاع الذي أجراه معهد "لازار" (خاص) وشمل عينة عشوائية من 502 إسرائيلي وكان هامش الخطأ فيه 4.4%.

وللمقارنة، لدى حزب "الليكود" حالياً 32 مقعداً، و12 مقعداً لحزب "الوحدة الوطنية" و24 لحزب "هناك مستقبل" و6 لحزب "إسرائيل بيتنا"، وبالإجمال، تحصل الأحزاب التي تؤيد نتنياهو في منصب رئاسة الحكومة على 51 مقعداً، بينما تحصل الأحزاب المعارضة لتوليه هذا المنصب على 59 مقعداً ويحصل النواب العرب على 10 مقاعد.

ويلزم تشكيل الحكومة في إسرائيل الحصول على ثقة 61 نائباً على الأقل في الكنيست (البرلمان)، ولا تلوح بالأفق إمكانية لإجراء انتخابات قريبة إثر رفض نتنياهو انتخابات في ظل استمرار الحرب على غزة.

وتشكلت الحكومة الحالية نهاية عام 2022 إثر انتخابات عامة ويفترض أن تبقى 4 سنوات، بموجب القانون، ما لم تجرِ انتخابات مبكرة، وتتصاعد الدعوات في إسرائيل لإجراء انتخابات مبكرة، لكن هيمنة الحكومة على الكنيست بتصويت 64 نائباً لمصلحتها يمنع حل الكنيست.

وخلفت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بدعم أمريكي أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us