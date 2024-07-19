واستناداً إلى نتائج الاستطلاع، فإنه لو جرت انتخابات اليوم فإن حزب "الوحدة الوطنية" المعارض برئاسة بيني غانتس يحصل على 23 من مقاعد الكنيست الـ120، ويحصل حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 21 مقعداً، بينما يحصل حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان على 14 مقعداً.

ويلي "إسرائيل بيتنا" حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، وفق الاستطلاع الذي أجراه معهد "لازار" (خاص) وشمل عينة عشوائية من 502 إسرائيلي وكان هامش الخطأ فيه 4.4%.

وللمقارنة، لدى حزب "الليكود" حالياً 32 مقعداً، و12 مقعداً لحزب "الوحدة الوطنية" و24 لحزب "هناك مستقبل" و6 لحزب "إسرائيل بيتنا"، وبالإجمال، تحصل الأحزاب التي تؤيد نتنياهو في منصب رئاسة الحكومة على 51 مقعداً، بينما تحصل الأحزاب المعارضة لتوليه هذا المنصب على 59 مقعداً ويحصل النواب العرب على 10 مقاعد.

ويلزم تشكيل الحكومة في إسرائيل الحصول على ثقة 61 نائباً على الأقل في الكنيست (البرلمان)، ولا تلوح بالأفق إمكانية لإجراء انتخابات قريبة إثر رفض نتنياهو انتخابات في ظل استمرار الحرب على غزة.

وتشكلت الحكومة الحالية نهاية عام 2022 إثر انتخابات عامة ويفترض أن تبقى 4 سنوات، بموجب القانون، ما لم تجرِ انتخابات مبكرة، وتتصاعد الدعوات في إسرائيل لإجراء انتخابات مبكرة، لكن هيمنة الحكومة على الكنيست بتصويت 64 نائباً لمصلحتها يمنع حل الكنيست.

وخلفت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بدعم أمريكي أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.