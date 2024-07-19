وتراجعت البورصات العالمية الجمعة في ظل أجواء من الضبابية الاقتصادية والسياسية في مواقع مختلفة من العالم، وفق الوكالة الفرنسية.

وتسبب تحديث برنامج تقدمه شركة "كراود سترايك" في إحداث فوضى في أنظمة الكومبيوتر على مستوى العالم، ما دفع الرئيس التنفيذي للشركة، جورج كورتز، إلى الاعتذار بقوله: "نأسف بشدة للتأثير الذي سببناه للعملاء والمسافرين وأي شخص تأثر بهذا الأمر، بما في ذلك شركتنا".

وتضررت أيضاً منصة الأخبار والبيانات التابعة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية من انقطاع الخدمة، ما أثر في وصول المستخدمين في جميع أنحاء العالم وأدى إلى اضطرابات في الأسواق المالية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقال جيك مور، مستشار الأمن العالمي في شركة ESET: "إن الإزعاج الناجم عن فقدان الوصول إلى الخدمات لآلاف الأشخاص هو بمنزلة تذكير باعتمادنا على شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Microsoft في إدارة حياتنا اليومية وأعمالنا".

وأضاف: "يجب على الشركات اختبار البنية التحتية الخاصة بها ووضع عديد من أنظمة الأمان في مكانها الصحيح، مهما كان حجم الشركة."

ووفق رويترز، جاء هذا التوقف بعد جلستين شاقتين لوول ستريت، إذ قيم المستثمرون أرباح الربع الثاني وتحولوا بعيداً عن أسهم التكنولوجيا الضخمة التي كانت تقود بشكل أساسي ارتفاع الأسهم في عام 2024.

وكانت شركات البنوك والخدمات المالية من أستراليا إلى الهند وألمانيا حذرت العملاء من حدوث اضطرابات، وتحدث التجار عبر الأسواق عن مشكلات في تنفيذ المعاملات وقال أحد التجار: "نحن نشهد أكبر انقطاع في الأسواق العالمية"، حسب ما نقلته رويترز.

وكراودسترايك هي شركة أمريكية مقرها في أوستن بولاية تكساس، ومدرجة في البورصة الأمريكية، وتظهر في كل من مؤشرَي "ستاندرد آند بورز 500" ومؤشر "ناسداك" للتكنولوجيا الفائقة.