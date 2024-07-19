سياسة
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"لانتهاكها قرار الحظر".. الحوثي: استهداف سفينة في خليج عدن بصواريخ ومسيّرات
أكدت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الجمعة، استهدافها سفينة في خليج عدن، بصواريخ ومسيّرات، بسبب "انتهاكها" حظر الوصول إلى مواني إسرائيل.
"لانتهاكها قرار الحظر".. الحوثي: استهداف سفينة في خليج عدن بصواريخ ومسيّرات
جماعة الحوثي تعلن استهداف سفينة في خليج عدن بصواريخ ومسيّرات / صورة أرشيفية: AA 
19 يوليو 2024

وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع في كلمة متلفزة. إن قوات الجماعة "نفذت عملية عسكرية في خليج عدن، استهدفت سفينة Lobivia بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بسبب انتهاك الشركة المالكة لها حظر الوصول إلى مواني إسرائيل".

وأضاف سريع أنه "أصيبت السفينة بشكل مباشر، بعملية مشتركة للقوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر"، ولم يذكر الجهة المالكة للسفينة.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات أهدافاً إسرائيلية وسفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، بينما اعتبرت الجماعة كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً وحشية على غزة خلفت أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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