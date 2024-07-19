سياسة
2 دقيقة قراءة
لتحقيق سلام دائم.. الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه حل الدولتين في فلسطين
أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، عن أسفه إزاء تصديق الكنيست الإسرائيلي على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، مؤكداً أن حل الدولتين هو "الحل الدائم الوحيد لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط".
لتحقيق سلام دائم.. الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه حل الدولتين في فلسطين
جوزيب بوريل: الاتحاد الأوروبي "يأسف" لرفض الكنيست قيام دولة فلسطينية / صورة: AA
19 يوليو 2024

وأكد بوريل في بيانٍ اليوم الجمعة أن المجتمع الدولي مجمع على هذا الرأي، وجدد التزام الاتحاد الأوروبي قرار مجلس الأمن الدولي بشأن القرارات المتعلقة بحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وقال: "سنواصل العمل بشكل نشط مع شركائنا الدوليين والإقليميين من أجل إحياء العملية السياسية".

وأضاف بوريل أن الفلسطينيين والإسرائيليين "يتمتعون بحقوق متساوية فيما يخص العيش بأمان وكرامة وسلام"، وشدد على أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات في حدود 1967 إن لم يتوصل الطرفان إلى توافق بينهما في ضوء قرارات مجلس الأمن الدولي.

وحسب القرار الذي صدَّق عليه الكنيست فإن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".

ويأتي القرار في وقت تشن فيه إسرائيل، بدعم أمريكي، حرباً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلنت أرمينيا وسلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسمياً بفلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 149 من أصل 193 دولة بالجمعية الأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us