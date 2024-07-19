وأكد بوريل في بيانٍ اليوم الجمعة أن المجتمع الدولي مجمع على هذا الرأي، وجدد التزام الاتحاد الأوروبي قرار مجلس الأمن الدولي بشأن القرارات المتعلقة بحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وقال: "سنواصل العمل بشكل نشط مع شركائنا الدوليين والإقليميين من أجل إحياء العملية السياسية".

وأضاف بوريل أن الفلسطينيين والإسرائيليين "يتمتعون بحقوق متساوية فيما يخص العيش بأمان وكرامة وسلام"، وشدد على أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات في حدود 1967 إن لم يتوصل الطرفان إلى توافق بينهما في ضوء قرارات مجلس الأمن الدولي.

وحسب القرار الذي صدَّق عليه الكنيست فإن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".

ويأتي القرار في وقت تشن فيه إسرائيل، بدعم أمريكي، حرباً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلنت أرمينيا وسلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسمياً بفلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 149 من أصل 193 دولة بالجمعية الأممية.