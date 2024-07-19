سياسة
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"كارثة صحية جديدة".. رصد فيروس مسبّب لشلل الأطفال في مياه الصرف الصحي بغزة
كشفت وزارة الصحة بغزة، أمس الخميس، عن "كارثة صحية جديدة" مع رصد الفيروس المسبّب لشلل الأطفال في مياه الصرف الصحي.
"كارثة صحية جديدة".. رصد فيروس مسبّب لشلل الأطفال في مياه الصرف الصحي بغزة
النازحون الفلسطينيون بغزة يعانون من إصابة أبنائهم بفيروس مسبّب لشلل الأطفال / صورة: AA
19 يوليو 2024

وأشارت الوزارة في بيان إلى "إجراء فحوصات لعيّنات من الصرف الصحي بالتنسيق مع (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) اليونيسف، وأظهرت النتائج وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال"، مضيفة أن "وجود الفيروس في مياه الصرف الصحي التي تتجمع وتجري بين خيام النازحين وفي أماكن السكان نتيجة تدمير البنية التحتية يمثل كارثة صحية جديدة".

ولفت البيان إلى "وجود الزحام الشديد مع شح المياه المتوافرة وتلوثها بمياه الصرف الصحي وتراكم أطنان القمامة ومنع الاحتلال لإدخال مواد النظافة"، محذراً من أن "رصد الفيروس في مياه الصرف الصحي يعرض آلاف السكان لخطر الإصابة بشلل الأطفال".

وشلل الأطفال مرض فيروسي شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي، ويمكن أن يحدث شللاً تاماً في غضون ساعات، وينتشر بالانتقال من شخص لآخر، ويخشى النازحون الفلسطينيون من إصابة أبنائهم به.

يأتي ذلك مع عجز البلديات عن معالجة أزمة الصرف الصحي بسبب انعدام الإمكانيات، بعد أن دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي معظم محطات المعالجة ومنع توريد الوقود لتشغيل المحطات الأخرى.

وفي 3 يوليو/تموز الجاري قالت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاخ، إن هناك 1.9 مليون نازح بأنحاء القطاع الذي يشهد حرباً إسرائيلية مدمرة منذ نحو 10 أشهر.

وأنشأ الفلسطينيون النازحون مخيمات مؤقتة في القطاع الذي يعاني من اكتظاظ بالنازحين بسبب الظروف الصعبة الناتجة عن الحرب، وتفتقر المخيمات لأبسط مقومات الحياة، وتمثل ملاذاً مؤقتاً للعديد من الأسر التي نزحت جراء القصف، إذ يعيش السكان في ظروف صعبة تحت ظلالها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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