سياسة
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نتنياهو يدين رأي العدل الدولية بشأن احتلال الضفة وفلسطين ترحب
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، الرأي الاستشاري الذي قدّمته محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية، ووصفه بأنه "خاطئ"، بينما رحبت فلسطين برأي المحكمة، ورأت فيه "انتصاراً للعدالة".
نتنياهو يدين رأي العدل الدولية بشأن احتلال الضفة وفلسطين ترحب
نتنياهو يعتبر رأي "العدل الدولية" بشأن احتلال الضفة "خاطئاً"  / صورة: Reuters
19 يوليو 2024

وزعم نتنياهو في منشور عبر منصة إكس أن "اليهود ليسوا غزاة في أرضهم، لا في عاصمتهم الأبدية القدس، ولا في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية)"، وأردف قائلاً: "ولن يؤدي أي قرار خاطئ في لاهاي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية.. لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كل أراضي وطننا"، على حد تعبيره.

من جهتها، رحبت فلسطين بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي يعتبر "الاحتلال غير شرعي" ويطالب إسرائيل بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية، وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان إن "القرار انتصار للعدالة ورفض للاحتلال ولقرار الكنيست الأخير والسياسات الأمريكية التي تدعم إسرائيل في احتلالها وبرفض إقامة الدولة الفلسطينية".

بدورها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن "محكمة العدل الدولية طبقت القانون بحكمة وإنصاف، وغلبت الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والشرعية الدولية". وأضافت أن "الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن تنهي إسرائيل احتلالها فوراً، وتفكّك النظام الاستعماري".

وفي وقت سابق اليوم شدّدت محكمة العدل الدولية خلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأيها الاستشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.

وأكدت أن لوائح لاهاي أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي ملزمة لإسرائيل، مشدّدة على أن "الحماية التي توفرها اتفاقية حقوق الإنسان لا تتوقف في حالة النزاع المسلح أو الاحتلال"، وقضت بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" ستجري حمايتها واحترامها.

وأضافت المحكمة أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.

وفي يوليو/تموز الماضي زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة: إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي".

وكانت إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة في عام 1967. ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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