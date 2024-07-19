وأفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بأن خفر السواحل الهايتي أنقذ 41 شخصاً، جرى نقل 11 منهم إلى المستشفى، بما في ذلك مصابون بحروق، لكن المنظمة قالت إن "40 مهاجراً على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب عديد من الآخرين".

وذكرت المنظمة نقلاً عن المكتب الوطني للهجرة في هايتي أن القارب الذي كان يحمل أكثر من 80 شخصاً غادر ميناء لابادي يوم الأربعاء في طريقه إلى جزر توركس وكايكوس، وهي رحلة طولها 150 ميلاً.

وقال مسؤول الحماية المدنية جان هنري بيتيت إن الحريق بدأ على الأرجح عندما اشتعل برميلان من البنزين، بينما ذكر شاهد أن الركاب كانوا يشربون الروم والويسكي، وربما لامسوا المادة القابلة للاشتعال، ما تسبب في الحريق.

"تدابير يائسة"

وارتفعت الهجرة من الدولة الكاريبية التي تعاني الفقر منذ أشهر، إذ يفر آلاف من الناس من ارتفاع في العنف من العصابات الإجرامية التي تسيطر الآن على مساحات واسعة من الأراضي.

وقال جريجوري جودشتاين، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في البلاد: "الوضع الاجتماعي والاقتصادي في هايتي في حالة يرثى لها. إن العنف الشديد على مدى الأشهر الماضية لم يدفع الهايتيين إلا إلى اللجوء إلى تدابير يائسة أكثر".

وجرى نشر مئات من ضباط الشرطة من كينيا في عاصمة هايتي بورت أو برنس، كجزء من جهد دولي لجلب الاستقرار إلى بلد مزقته الفوضى السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بينما تسيطر العصابات الإجرامية الآن على 80% من العاصمة، إذ يقول السكان إنهم واجهوا القتل والاغتصاب والسرقة والاختطاف من أجل الحصول على فدية.

وفي الشهر الماضي، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن البيانات أظهرت أن أكثر من 578 ألف شخص نزحوا داخلياً في مختلف أنحاء هايتي، بزيادة مقدارها 60% منذ مارس/آذار، بينما جرى إرجاع أكثر من 86000 مهاجر قسراً إلى هايتي من الدول المجاورة هذا العام.