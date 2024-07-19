سياسة
2 دقيقة قراءة
ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات على قوانين التوظيف في بنغلاديش إلى 75
بلغت حصيلة ضحايا الاحتجاجات ضد قوانين التوظيف بالقطاع العام في بنغلاديش 75 قتيلاً، بعد مقتل 30 شخصاً أمس الجمعة خلال اشتباكات استمرت طوال اليوم بين الطلاب المحتجّين وقوات الأمن، وفقاً للأناضول.
ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات على قوانين التوظيف في بنغلاديش إلى 75
ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات على قوانين التوظيف في بنغلاديش إلى 75 / صورة: Reuters
19 يوليو 2024

وأعلنت حكومة بنغلاديش حظر التجول ونشر الجيش وسط احتجاجات عنيفة وانقطاع خدمة الإنترنت الذي شهدته البلاد تزامناً مع اتخاذ إجراءات للحدّ من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي وحجب المواقع الإخبارية المعنية ببنغلاديش خارج البلاد.

وسبق أن ذكر آصف محمود، أحد منسقي الاحتجاجات، أنهم أعلنوا وقف العمل في أنحاء البلاد، وأنه لن يُسمح لجميع المؤسسات والمنظمات بالعمل باستثناء المستشفيات وخدمات الطوارئ.

ويطالب المحتجون بإنهاء نظام المحاصصة الذي أقرته حكومة الشيخة حسينة الذي يخصص 56% من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971 التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، والتي تصل حصتها من الوظائف الحكومية إلى 30%.

ووفقاً لصحيفة "دكا تريبيون"، أعلن بعض الجامعات، بما في ذلك جامعة دكا التي شهدت احتجاجات طلابية، الإغلاق "إلى أجل غير مسمى"، ورغم إغلاق الجامعات أبوابها رفض الطلاب مغادرتها، كما أمرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بتشكيل لجنة للتحقيق في مقتل الطلاب خلال الاحتجاجات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us