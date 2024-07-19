وأعلنت حكومة بنغلاديش حظر التجول ونشر الجيش وسط احتجاجات عنيفة وانقطاع خدمة الإنترنت الذي شهدته البلاد تزامناً مع اتخاذ إجراءات للحدّ من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي وحجب المواقع الإخبارية المعنية ببنغلاديش خارج البلاد.

وسبق أن ذكر آصف محمود، أحد منسقي الاحتجاجات، أنهم أعلنوا وقف العمل في أنحاء البلاد، وأنه لن يُسمح لجميع المؤسسات والمنظمات بالعمل باستثناء المستشفيات وخدمات الطوارئ.

ويطالب المحتجون بإنهاء نظام المحاصصة الذي أقرته حكومة الشيخة حسينة الذي يخصص 56% من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971 التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، والتي تصل حصتها من الوظائف الحكومية إلى 30%.

ووفقاً لصحيفة "دكا تريبيون"، أعلن بعض الجامعات، بما في ذلك جامعة دكا التي شهدت احتجاجات طلابية، الإغلاق "إلى أجل غير مسمى"، ورغم إغلاق الجامعات أبوابها رفض الطلاب مغادرتها، كما أمرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بتشكيل لجنة للتحقيق في مقتل الطلاب خلال الاحتجاجات.