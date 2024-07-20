سياسة
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في اتصال مع زيلينسكي.. ترمب يعد بإنهاء الحرب في أوكرانيا إذا فاز بالرئاسة
أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، عن ثقته الشديدة، بالتمكن من إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، إن فاز في الانتخابات الرئاسية القادمة.
في اتصال مع زيلينسكي.. ترمب يعد بإنهاء الحرب في أوكرانيا إذا فاز بالرئاسة
ترمب يجري اتصالا هاتفيا بزيلينسكي / Others
20 يوليو 2024

وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال" أمس الجمعة، إنه أجرى اتصالاً "جيداً للغاية" مع زيلينسكي، وأكد أنه سيُنهي الحرب في أوكرانيا قبل حتى أن يتولى الرئاسة في يناير/كانون الثاني، إذا فاز في السباق الانتخابي الذي سيخوضه مرشحاً عن الحزب الجمهوري.

وأشار ترمب إلى أن الحرب "لم تكن لتندلع"، لو كان في السلطة عام 2022، مؤكداً أنه "سيجلب السلام إلى العالم وسينهي الحرب التي تسببت في خسارة كثير من الأرواح".

بدوره قال زيلينسكي في منشور على منصة إكس، إنه أعرب، خلال الاتصال الهاتفي عن شكره للمساعدة العسكرية الأمريكية، كما هنأ ترمب بترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية، وندد بمحاولة اغتياله في الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيمس ديفيد فانس بأنه يريد قطع الدعم العسكري الأمريكي عن أوكرانيا في حربها مع روسيا.

كما عبر ترمب في وقت سابق أيضاً، عن معارضته لأحدث حزمة مساعدات قدمها الكونغرس لأوكرانيا، بعد إقرارها في أبريل/نيسان الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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