وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال" أمس الجمعة، إنه أجرى اتصالاً "جيداً للغاية" مع زيلينسكي، وأكد أنه سيُنهي الحرب في أوكرانيا قبل حتى أن يتولى الرئاسة في يناير/كانون الثاني، إذا فاز في السباق الانتخابي الذي سيخوضه مرشحاً عن الحزب الجمهوري.

وأشار ترمب إلى أن الحرب "لم تكن لتندلع"، لو كان في السلطة عام 2022، مؤكداً أنه "سيجلب السلام إلى العالم وسينهي الحرب التي تسببت في خسارة كثير من الأرواح".

بدوره قال زيلينسكي في منشور على منصة إكس، إنه أعرب، خلال الاتصال الهاتفي عن شكره للمساعدة العسكرية الأمريكية، كما هنأ ترمب بترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية، وندد بمحاولة اغتياله في الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيمس ديفيد فانس بأنه يريد قطع الدعم العسكري الأمريكي عن أوكرانيا في حربها مع روسيا.

كما عبر ترمب في وقت سابق أيضاً، عن معارضته لأحدث حزمة مساعدات قدمها الكونغرس لأوكرانيا، بعد إقرارها في أبريل/نيسان الماضي.