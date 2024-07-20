سياسة
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أنقرة: 50 عاماً على تحرير القبارصة الأتراك في عملية السلام
أحيت وزارة الخارجية التركية الذكرى 50 لعملية السلام التي نفذها الجيش التركي لتحرير أتراك قبرص، ما ساعدهم في تأسيس جمهورية شمال قبرص التركية بعد نزاع طويل مع القبارصة المدعومين من اليونان.
أنقرة: 50 عاماً على تحرير القبارصة الأتراك في عملية السلام
مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة. / صورة: AA
20 يوليو 2024

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان على منصة إكس: "نحتفل بالذكرى الخمسين على عملية السلام التي حررت القبارصة الأتراك، وهي العملية التي نفذتها القوات المسلحة التركية الباسلة في ظروف صعبة قبل 50 عاماً، وأنقذت تركيا خلالها القبارصة الأتراك من الانقراض وضمنت وجودهم وأمنهم، ومنعت ضم جزيرة قبرص إلى اليونان".

وأكدت الخارجية التركية أن "تركيا، الوطن الأم والضامن، ستقف دائماً إلى جانب القبارصة الأتراك، أصحاب الجزيرة المتساويين، وستواصل دعمها غير المشروط لجمهورية شمال قبرص التركية".

واختتمت الخارجية البيان قائلةً: "نحيي ذكرى قواتنا المسلحة ومجاهدينا الذين استشهدوا من أجل قضيتنا الوطنية عام 1974 بالرحمة وسنظل ممتنين لمحاربينا القدامى".

وفي الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 1983، أعلن أتراك الجزيرة تأسيس جمهورية شمال قبرص التركية بعد نزاع طويل مع القبارصة المدعومين من اليونان، رفضوا خلاله حلّ الدولة الواحدة وحاولوا ضمّ قبرص إلى الأراضي اليونانية.

ومنذ عام 1974 تعاني جزيرة قبرص الانقسام بين شطرين: تركي في الشمال ويوناني في الجنوب. وتأسست دولة قبرص التركية الاتحادية فعلياً في عام 1975، عقب "عملية السلام" العسكرية التي أطلقها الجيش التركي في الجزيرة عام 1974، لكن إعلان تأسيسها رسمياً أُرجئ إلى عام 1983.

وكان لـ "عملية السلام" التركية التي أطلقتها القوات المسلحة التركية، الفضل في إنهاء قمع واضطهاد القبارصة الأتراك جنوبيّ الجزيرة، وإحلال السلام وحماية حقوق الأقلّية التركية في قبرص، فضلاً عن قطع الطريق أمام المحاولات اليونانية لضمّ الجزيرة، التي أسفرت بعد نجاحها عن إسقاط حكم المجلس العسكري (الطغمة العسكرية) في اليونان.

مصدر:TRT عربي
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