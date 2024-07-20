سياسة
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أردوغان يصل إلى شمال قبرص التركية لإحياء الذكرى 50 لـ"عملية السلام"
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جمهورية شمال قبرص التركية، للمشاركة في فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية 50 لـ"عملية السلام" العسكرية في الجزيرة.
أردوغان يصل إلى شمال قبرص التركية لإحياء الذكرى 50 لـ"عملية السلام"
الرئيس أردوغان يغادر تركيا  إلى شمال قبرص التركية / صورة: AA
20 يوليو 2024

وغادر الرئيس أردوغان السبت من مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، وكان في وداعه عدد من المسؤولين الأتراك.

وفي 20 يوليو/تموز 1974 أطلقت تركيا "عملية السلام" في الجزيرة بعد أن شهدت انقلاباً عسكرياً قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 من الشهر نفسه.

وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، فيما استهدفت المجموعات المسلحة اليونانية سكان الجزيرة الأتراك.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في 14 أغسطس/آب 1974، ونجحت العمليتان في تحقيق أهدافهما، وأبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر/أيلول من العام ذاته.​​​​​​​

وفي 13 فبراير/شباط 1975، جرى تأسيس "دولة قبرص التركية الاتحادية" في الشطر الشمالي من الجزيرة، وانتخاب الراحل رؤوف دنكطاش رئيساً للجمهورية التي باتت تعرف باسم جمهورية قبرص التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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