وقال كولن جاكسون، الرئيس المشارك للجنة: "رغم أن المساءلة لها أهمية كبرى، فإن تركيزنا لا ينصب على إسناد الفضل أو إلقاء اللوم بقدر ما ينصب على استخلاص الدروس وتطبيقها في المستقبل"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وتأتي هذه الخطوة قبل نحو شهر من الذكرى الثالثة لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، التي أعادت حركة طالبان فيها السيطرة على البلاد.

وخلال الحرب، شارك نحو 800 ألف جندي أمريكي، مما أدى إلى مقتل 2238 جندياً أمريكياً وإصابة 21 ألفاً آخرين.

ووفقاً لتقديرات مستقلة، تجاوز عدد ضحايا قوات الأمن الأفغانية والمدنيين 100 ألف.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة المكونة من 16 عضواً تقريرها بحلول أغسطس/آب 2026. وتشكلت اللجنة قبل أكثر من عامين لكنها بدأت العمل قبل أقل من عام.

وأشار كولن جكسون، وهو مسؤول سابق في البنتاجون وكان يعمل مستشاراً مدنياً للجيش الأمريكي في أفغانستان، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها الكونغرس "إلى إجراء دراسة شاملة ومتعمقة لحرب أمريكية".

وفي 31 أغسطس/آب 2021 انسحبت الولايات المتحدة من أفغانستان، وسيطرت حينها طالبان على كابول بعد نحو 20 عاماً من الغزو الأمريكي.