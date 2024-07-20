سياسة
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إسرائيل تقصف مواقع عسكرية لحزب الله جنوب لبنان وتعترض "هدفاً جوياً مشبوهاً"
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، أن طيرانه الحربي قصف أبنية عسكرية لـ"حزب الله" جنوب لبنان، واعترض "هدفاً جوياً مشبوهاً" كان في طريقه إلى إسرائيل.
إسرائيل تقصف مواقع عسكرية لحزب الله جنوب لبنان وتعترض "هدفاً جوياً مشبوهاً"
منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً / صورة: Reuters
20 يوليو 2024

وفي بيان نشره على منصة إكس قال جيش الاحتلال: "قصفت مقاتلات سلاح الجو، صباح اليوم (السبت)، أبنية عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة حولا بجنوب لبنان".

وأضاف: "في وقت سابق من اليوم، نجحت الدفاعات الجوية الإسرائيلية في اعتراض هدف جوي مشبوه في سماء لبنان، كان في طريقه إلى إسرائيل".

وفي وقت سابق من صباح السبت، دوت صافرات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ في مستوطنة المنارة بمنطقة "إصبع الجليل" شمال إسرائيل، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

من جهته، قال "حزب الله" في بيان إن مقاتليه "استهدفوا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".

والجمعة، أعلن "حزب الله" استهدافه "لأول مرة" مستوطنات "نيفيه زيف" و"منوت" ‏و"أبيريم" شمال إسرائيل بصواريخ كاتيوشا.

‏ ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما خلّف أكثر من 128 ألف بين شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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