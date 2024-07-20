سياسة
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أردوغان: مستعدون للتفاوض وضمان السلام الدائم في قبرص
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده مستعدة للتفاوض وضمان السلام في قبرص، مؤكداً أن الحل الفيدرالي لم يعد ممكناً في الجزيرة المقسمة إلى شطرين منذ 1974.
أردوغان: مستعدون للتفاوض وضمان السلام الدائم في قبرص
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي خطاباً في الذكرى 50 لـ"عملية السلام" العسكرية في قبرص / صورة: AA
20 يوليو 2024

جاء ذلك في كلمة له اليوم السبت، خلال فاعلية بمناسبة الذكرى 50 لـ"عملية السلام" العسكرية بقبرص قال فيها أنه "لا يمكن الوصول إلى أي حل عبر تجاهل الحقائق في قبرص ونعتقد أن الحل الفيدرالي غير ممكن في الجزيرة".

وأبدى الرئيس التركي الاستعداد للتفاوض واللقاءات وضمان السلام الدائم والحل في قبرص، مؤكداً عدم تجاهل أي مساعٍ للحل بالجزيرة.

وقال: "القبارصة الأتراك وتركيا الجانبان الوحيدان اللذان أظهرا الإرادة للتوصل إلى حل في الجزيرة وقدما التضحيات وتحملا المخاطر في سبيل ذلك".

وتابع "أتمنى أن نرى الأيام التي سيزور فيها رؤساء الدول الضامنة معاً كلا الدولتين (في قبرص)".

وأكد أردوغان أن الجيش التركي اتخذ "خطوة تاريخية" في مثل هذا اليوم قبل 50 عاماً من أجل "إزالة خنجر" كان يستهدف استقلال القبارصة الأتراك.

وأضاف "أظهرنا وقتها للعالم أجمع أن القبارصة الأتراك ليسوا لوحدهم ولن يكونوا وحدهم أبداً".

وأكد أردوغان أن تركيا ستحافظ على أجواء السلام والهدوء التي أسستها في قبرص قبل 50 عاماً ولن تسمح بإلحاق الضرر بها، مشدداً استمرار الدعم التركي لشمال قبرص.

ومنذ عام 1974 تعاني جزيرة قبرص الانقسام بين شطرين: تركي في الشمال ويوناني في الجنوب. وتأسست دولة قبرص التركية الاتحادية فعلياً في عام 1975، عقب "عملية السلام" العسكرية التي أطلقها الجيش التركي في الجزيرة عام 1974، لكن إعلان تأسيسها رسمياً أُرجئ إلى عام 1983.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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