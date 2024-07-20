سياسة
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"القسام" تعلن استدراج قوة إسرائيلية إلى نفق مفخخ وإيقاعها بين قتيل وجريح
قالت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) إنها عناصرها نفذت عملية تمكنت فيها من الإيقاع بقوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعد استدراجها إلى فتحة نفق مفخخة.
"القسام" تعلن استدراج قوة إسرائيلية إلى نفق مفخخ وإيقاعها بين قتيل وجريح
مشاهد سابقة نشرتها كتائب القسام لاستهداف عناصر من الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح - (الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام) / Others
20 يوليو 2024

وأوضحت في منشور مقتضب عبر حسابها على تليغرام أن "مجاهدي القسام تمكنوا من استدراج قوة (إسرائيلية) راجلة إلى عين نفق فُخخت مسبقاً وتفجيرها بأفراد القوة، وإيقاعهم بين قتيل وجريح".

وأشارت إلى أن العملية وقعت في "حي تل السلطان غرب مدينة رفح"، فيما لم يعلق جيش الاحتلال على بيان "القسام" بشأن تلك العملية حتى ساعة إعداد الخبر.

وعادةً لا تصدر تل أبيب تصريحات رسمية أو بيانات تتعلق بتفاصيل المعارك التي يخوضها جيش الاحتلال الإسرائيلي مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مكتفية بالتحديث على أرقام القتلى والمصابين، في ظل اتهامات بأن تل أبيب لا تكشف عن الأرقام الحقيقية لضحاياها من الجنود والضباط.

وتخوض الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة معارك مع القوات الإسرائيلية في كل أنحاء القطاع، بالتزامن مع استمرار الحرب الشرسة التي تشنها تل أبيب ضد الفلسطينيين في غزة، واستهداف بعض الغارات مخيمات للنازحين وتجمعات للمدنيين.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 128 ألف بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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