سياسة
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تتار: نحن جزء من العالم التركي ومستعدون للتعاون في كل المجالات
قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، إن "القبارصة الأتراك جزء لا يتجزأ من العالم التركي"، مؤكداً استعداد بلاده لإقامة علاقات مع أعضاء منظمة الدول التركية في شتى المجالات.
تتار: نحن جزء من العالم التركي ومستعدون للتعاون في كل المجالات
رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار / صورة: AA
20 يوليو 2024

جاء ذلك في كلمة له، اليوم السبت، خلال فعاليات الاحتفال بمناسبة الذكرى 50 لـ"عملية السلام" العسكرية بقبرص.

وأشار تتار إلى أن منظمة الدول التركية تتمتع بالقدرة على التأثير بعمق في جميع التوازنات السياسية في القرن الـ21.

ولفت إلى أن المنظمة أصبحت أقوى مع توسع حدودها إلى شرق البحر المتوسط مع انضمام جمهورية شمال قبرص التركية إليها بصفة عضو مراقب.

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقاً) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، فيما تحمل كل من المجر وتركمانستان وشمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إلى جمهورية شمال قبرص التركية، للمشاركة في فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية 50 لـ"عملية السلام" العسكرية في الجزيرة.

وفي 20 يوليو/تموز 1974 أطلقت تركيا "عملية السلام" في الجزيرة بعد أن شهدت انقلاباً عسكرياً قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 من الشهر نفسه.

وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، فيما استهدفت المجموعات المسلحة اليونانية سكان الجزيرة الأتراك.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في 14 أغسطس/آب 1974، ونجحت العمليتان في تحقيق أهدافهما، وأُبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر/أيلول من العام ذاته.​​​​​​​

وفي 13 فبراير/شباط 1975، جرى تأسيس "دولة قبرص التركية الاتحادية" في الشطر الشمالي من الجزيرة، وانتخاب الراحل رؤوف دنكطاش رئيساً للجمهورية التي باتت تعرف باسم جمهورية قبرص التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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