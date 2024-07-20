وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38919 شهيداً و89622 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن 6 مدنيين استُشهدوا فجر اليوم السبت، جراء هجوم إسرائيلي على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، فيما استُشهد 6 آخرون وأُصيب 10 جرحى، في حي الشيخ رضوان شمالي المدينة، نُقلوا إلى مستشفى المعمداني، فيما لا يزال البحث جارياً عن المفقودين.

وفي مخيم جباليا شمالي القطاع، استُشهد، اليوم السبت، 6 مواطنين بينهم صحفي وعائلته، إثر هجوم طائرات الاحتلال الحربية التي قصفت منزلاً آخر في منطقة الزرقاء شمالي غزة، مما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

كما شهد مخيم النصيرات، وسط القطاع، قصفاً مكثفاً، اليوم السبت، أسفر عن استشهاد 4 أفراد من نفس العائلة بينهم طفلان، بالإضافة إلى 15 من الجرحى. واستُشهد 3 مواطنين، وأُصيب آخرون، في منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما استهدفت قوات الاحتلال منزلاً آخر بالمخيم مأهولاً بالسكان.

وجنوبي القطاع، قصفت قوات الاحتلال أحياء سكنية غربي مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال على المناطق الشرقية من مدينة خان يونس الذي استهدف شهيداً يقود دراجة هوائية.

ضرورة حل الدولتين

وقالت الأمم المتحدة، إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش، سيحيل فتوى محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة، بشأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأكد غوتيريش في بيان صدر عن الأمم المتحدة، الليلة الماضية، ضرورة "إعادة الأطراف الانخراط في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية".

وقال: "إن المسار الوحيد القابل للتطبيق هو رؤية الدولتين -إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة تماماً وديمقراطية ومتواصلة وقابلة للحياة وذات سيادة- تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها، على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وتكون القدس عاصمة للدولتين".

وأمس الجمعة، أصدرت العدل الدولية فتوى طلبت فيها من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات لإنهاء الاحتلال ووضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأراضي المحتلة الفلسطينية"، مؤكدةً أن للفلسطينيين الحق في تقرير مصيرهم، وضرورة إخلاء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة.

وقالت حركة حماس، اليوم السبت، إن مواصلة إسرائيل حرب الإبادة وقتلها عشرات المدنيين خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هو "رد عملي على رأي محكمة العدل الدولية". وأوضحت الحركة في بيانها أنه بعد ساعات من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي عدَّ الاحتلال الإسرائيلي "غير شرعي"، قصفت إسرائيل عدداً من المنازل.

وطالبت حماس، الأمم المتحدة بالتحرك فوراً لوقف مسلسل الإرهاب والإجرام الإسرائيلي، كما دعت إلى "إلزام الاحتلال بالقرارات الدولية الداعية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وسياسة التجويع النازية".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي الحرب متجاهلاً قرارات مجلس الأمن بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلَّفت أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.