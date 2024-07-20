سياسة
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شهداء وجرحى ومعتقلون في سلسلة اقتحامات بالضفة الغربية المحتلة
شن الاحتلال الإسرائيلي، خلال آخر 24، سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية المحتلة تخللها إطلاق نار، أدى إلى استشهاد شابَّين فلسطينيَّين وإصابة آخرين، بينما داهمت قوات الاحتلال منازل لفلسطينيين وحطمت ممتلكاتهم، فضلاً عن اعتقالها عدة مواطنين.
شهداء وجرحى ومعتقلون في سلسلة اقتحامات بالضفة الغربية المحتلة
سلسلة اقتحامات شنَّها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة تخللها إطلاق نار / صورة: AA
20 يوليو 2024

وأعلن تليفزيون فلسطين الحكومي استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، في بلدة بيت أُومر جنوبي الضفة، جراء إصابة خطيرة في الرأس، وأشار إلى أن الشاب (19 عاماً) "أسير محرر أُفرج عنه قبل نحو أسبوعين، وهو وحيد أهله". وفي أثناء ذلك، اقتحم الاحتلال البلدة وأطلق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية، ما أدى إلى إصابات وحالات اختناق.

كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت، اليوم السبت، مواطناً من بلدة جبع جنوبي جنين، خلال مروره من حاجز "دوتان" العسكري المُقام على الطريق بين محافظتَي جنين وطولكرم.

وأشارت الوكالة إلى أنه قبل اعتقال ذلك المواطن، داهمت قوات الاحتلال المنطقة وهاجمت منزل المعتقل وحطمت محتوياته، بالإضافة إلى تدميرها مركبة لمواطن آخر. وبالتزامن مع ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابَّين على حاجز عسكري قرب قرية يبرود شرق رام الله. وفي البلدة القديمة بنابلس، اعتقلت قوات خاصة، تابعة للاحتلال، أسيراً محرراً في أثناء مداهمتها المخبز الذي يعمل به.

ومساء الجمعة، قالت (وفا) إن شاباً (22 عاماً) من بلدة عرابة جنوبي جنين، استُشهد متأثراً بجروحه إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه يوم 17 يناير/كانون الثاني الماضي.

وهاجمت مجموعة من المستوطنين المسلحين، أمس، مواطني قرية "شعب البطم" بمسافر يطا جنوبي الخليل، واعتدوا بالضرب عليهم، ما تسبب في إصابة شخصين، بينما اعتقلت القوات شاباً آخر خلال محاولته التصدي لهجوم المستوطنين.

وارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 578 منذ صعَّد عملياته هناك، بما فيها القدس الشرقية، بالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى إصابة نحو 5 آلاف و350 شخصاً، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وخلَّفت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، بدعم أمريكي، أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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